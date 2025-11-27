ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آج سے این سی کا دو روزہ اہم اجلاس، رکن پارلیمنٹ روح اللہ کی شرکت کا امکان کم
ذرائع کے مطابق ایم پی روح اللہ کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، تاہم ان کی شرکت کا امکان کم نظر آرہا ہے۔
Published : November 27, 2025 at 11:07 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں حکمران جماعت نیشنل کانفرنس آج سے ایک اہم دو روزہ اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں حالیہ ضمنی انتخابات میں شکست، حکمرانی اور مستقبل کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز ہو گی۔
ایک سینئر لیڈر نے بتایا کہ یہ میٹنگ سرینگر میں این سی صدر فاروق عبداللہ کی قیادت میں پارٹی ہیڈکوارٹر 'نوائے صبح' میں منعقد ہوگی۔
قابل ذکر ہے کہ پارٹی نے بڈگام کے ضمنی انتخابات میں اپنی نشست کھو دی، وہیں اس کے رکن پارلیمنٹ اور سینئر لیڈر آغا روح اللہ مہدی نے انتخابی مہم کا بائیکاٹ کیا۔ سنہ 2002 کے بعد سے اس سیٹ سے مہدی نے تین بار قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی کی تھی، بعد ازاں وہ گذشتہ سال رکن پارلیمنٹ منتخب ہو گئے۔
ناگروٹہ ضمنی انتخابات میں بھی این سی رنر اپ رہ گئی جہاں بی جے پی کے اس وقت ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کی موت کے بعد ضمنی انتخابات لازمی ہو گئے تھے۔ لیکن بڈگام کے ضمنی انتخابات کو عمر عبداللہ حکومت کے لیے مقبولیت کے پہلے امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کیونکہ یہ حکومت کے پہلے سال کی تکمیل کے ساتھ ہو رہا تھا۔
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس کی مرکزی ورکنگ کمیٹی پارٹی کا ایجنڈا طے کرتی ہے اور اس میں اعلیٰ افسران شامل ہوتے ہیں۔ تاہم ایک سینئر لیڈر نے بتایا کہ اس بار این سی صدر نے پارٹی کے تمام 40 قانون سازوں کے ساتھ ساتھ کچھ آزاد امیدواروں کو بھی ان باتیں سننے کے لیے مدعو کیا ہے۔
ایک سینئر رہنما نے مزید کہا کہ ایم پی روح اللہ کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، اس سے قطع نظر کہ پارٹی قیادت سے ان کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ مئی میں منعقدہ گذشتہ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ نوک جھوک کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔
لیکن معلوم ہوا کہ روح اللہ نے آج سرینگر اور گاندربل اضلاع میں ملاقاتوں کا سلسلہ طے کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فی الحال ان کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
کچھ روز قبل انہوں نے این سی حکومت کو ریزرویشن مسئلے کو حل کرنے کی 20 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے طلباء کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کا انتباہ دیا تھا۔ پچھلے سال وہ سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر طلباء کے احتجاج میں بھی شامل ہوئے تھے۔
جموں و کشمیر حکومت نے یو ٹی میں موجودہ ریزرویشن پالیسی کو 'منطقی' بنانے کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی قائم کیں جس نے چھ ماہ کے اندر رپورٹ پیش کی۔ تاہم رپورٹ فائلوں میں دبا دی گئی ہے، جس سے حکومت کے خلاف کھلے عام میرٹ کے خواہش مندوں میں ناراضگی پھیل گئی ہے۔
ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ ان تمام مسائل بشمول ریزرویشن اور گورننس پر میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
"دو دنوں کے اجلاس کا مقصد تمام مدعو رہنماؤں کو بولنے کا موقع فراہم کرنا اور ان کی شکایات کو دور کرنا ہے۔ بڈگام ضمنی انتخابات، ریزرویشن، شری ماتا ویشنو دیوی داخلہ تنازع، حکمرانی وغیرہ سبھی ایجنڈے اس اجلاس کا حصہ ہیں۔" انہوں نے مزید کہا۔
