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التجا مفتی کے، جے کے ایس ایس بی بھرتی گھوٹالے کے الزامات کو نیشنل کانفرنس نے مسترد کر دیا
پی ڈی پی لیڈر نے حکومت پر الزام لگایا ہے این سی حکومت بھرتی کے عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 9:04 AM IST
سرینگر: مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں وکشمیر کی حکمراں نیشنل کانفرنس نے جمعہ کے روز پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی کے ان بیانات کو مسترد کر دیا، جن میں انہوں نے جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے ذریعے منعقدہ بھرتی امتحانات میں بے قاعدگیوں کا الزام لگایا تھا۔ نیشنل کانفرنس نے ان الزامات کو "گمراہ کن اور متضاد" قرار دیا۔
عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو ہدف بناتے ہوئے، التجا مفتی نے الزام لگایا تھا کہ نقل ایک معمول بن گئی ہے۔ انہوں نے جے کے ایس ایس بی کے بھرتی امتحانات کے انعقاد کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پی ڈی پی رہنما نے حکومت پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ بھرتی کے عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔
التجا مفتی کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، نیشنل کانفرنس کی ایڈیشنل ریاستی ترجمان سارہ حیات شاہ نے کہا کہ ان کی پارٹی ان "گمراہ کن اور متضاد بیانات" کو مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اگرچہ پی ڈی پی لیڈر نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ جے کے ایس ایس بی میں مبینہ بے قاعدگیاں 2019 سے جاری ہیں، لیکن انہوں نے خاص طور پر 2022 کے واقعات کا حوالہ دیا۔
ایک بیان میں سارہ حیات شاہ نے کہا، "اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ مسائل یونین ٹیریٹری انتظامیہ کے پورے دورانیے پر محیط ہیں، تب بھی انہوں نے اپنے تمام الزامات کا رخ صرف منتخب حکومت کی طرف رکھا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ پر وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر ایک یونین ٹیریٹری کے ڈھانچے کے تحت کام کرتا ہے، جہاں اختیارات کی تقسیم واضح طور پر طے شدہ ہے۔
شاہ نے کہا، "سینئر آئی اے ایس افسران، جو اہم محکموں کے سربراہ ہیں، لیفٹیننٹ گورنر کے انتظامی دائرہ اختیار میں کام کرتے ہیں، جبکہ منتخب حکومت اپنے آئینی اختیارات کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔" سارہ حیات شاہ نے سوال کیا کہ اگر التجا مفتی واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ اس عرصے کے دوران نظامی ناکامیاں ہوئی ہیں، تو وہ اس انتظامی ڈھانچے پر سوال کیوں نہیں اٹھاتیں جس کے پاس 2019 سے اہم اختیارات موجود ہیں؟
انہوں نے پوچھا، "ہر تنقید کا رخ آخر منتخب حکومت کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ احتساب یا جانچ پڑتال سے بالاتر رہتی ہے؟"
نیشنل کانفرنس ترجمان نے تبصرہ کیا کہ برسوں سے الزامات لگانے کے باوجود، پی ڈی پی لیڈر کا لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ پر تنقید کرنے سے گریز کرنا ان کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔
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