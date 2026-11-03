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نیشنل کانفرنس کے پاس شکایات کے ازالے کا نظام ہے، جموں و کشمیر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، سریندر چودھری
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمر عبداللہ کی حکومت اس لیے قائم ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے این سی کو ووٹ دیا تھا۔
By PTI
Published : November 3, 2026 at 9:21 PM IST
جموں: کابینہ میں توسیع اور ایم پی آغا سید روح اللہ مہدی کے استعفی کے بعد حکمران نیشنل کانفرنس کے اندر اختلافات کی خبروں کے درمیان جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے عمر عبداللہ کی زیرقیادت حکومت کے استحکام کے بارے میں خدشات کو مسترد کر دیا۔
سید آغا روح اللہ مہدی نے منگل کو یہاں اپنے والد آغا سید مہدی کی 26ویں برسی کے موقع پر منعقدہ ایک ریلی میں پارٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، این سی قیادت پر آرٹیکل 370 کی بحالی سمیت اہم انتخابی وعدوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگایا۔
جب چودھری سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ ایم ایل اے کی مخالفت اور روح اللہ کی بغاوت کے پیش نظر این سی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر پائے گی، تو انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ نے پارٹی کو اقتدار میں لایا ہے۔
انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ آپ صحافی ہیں، اس ملک کے چوتھے ستون ہیں، آپ ہم سے سب کچھ پوچھنے کے بجائے خود میدان میں جائیں، گاؤں اور قصبوں میں جائیں اور لوگوں سے بات کریں۔انہوں نے کہا کہ وہ خود بتائیں گے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے اور کون غلط، کون اچھا کام کر رہا ہے اور کون نہیں۔
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمر عبداللہ کی حکومت اس لیے قائم ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے این سی کو ووٹ دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ (حکومت کو) کوئی خطرہ نہیں ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو نشانہ بناتے ہوئے، انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات کے دوران پارٹی کے کچھ لیڈروں نے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی 50 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔انہوں نے کہا کہ جو بی جے پی لیڈر اس طرح کے دعوے کر رہے تھے کہ پارٹی 50 سیٹوں کا ہندسہ عبور کر لے گی، وہ آج خود ہار گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کیا کہتا ہوں یا میں ان چیزوں کو کتنے مثبت انداز میں پیش کرتا ہوں جو اہم ہیں۔ اہم یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے سمجھتے ہیں،"۔
روح اللہ کے موقف اور پارٹی کے اندر مبینہ اختلافات کے بارے میں، چودھری نے انہیں جموں و کشمیر کا ایک ممتاز رہنما قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ روح اللہ کا ایکشن ان کا اپنا فیصلہ ہے جبکہ عوامی ردعمل ان کا اپنا انتخاب ہے۔
انہوں نے کہا کہ پارٹی میں چھوٹے سے چھوٹے کارکن کی بات سننے اور ان کی شکایات اور تجاویز پر غور کرنے کی روایت ہے۔سریندر چودھری کا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو پارٹی قیادت ان کو دور کرنے اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔
کابینہ میں توسیع کے بعد اختلافات کو حل کرنے کے عمل پر، چودھری نے کہا کہ حتمی فیصلہ پارٹی قیادت پر منحصر ہوگا، جس میں این سی کے صدر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ (جو پارٹی کے نائب صدر بھی ہیں) اور آخر میں پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے ارکان شامل ہوں گے۔
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