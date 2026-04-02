شہتوت نرسری پر وی آئی پی کالونی کی تعمیر، این سی نے کی پی ڈی پی - بی جے پی حکومت کی 2018کی تجویز مسترد
سابق مخلوط حکومت نے آلوچی باغ سرینگر کے ریشم پروری یونٹ پر وی آئی پیز اور وزراء کیلیے رہائشی کالونی کی تجویز دی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 2, 2026 at 2:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے 2018 میں پی ڈی پی-بی جے پی حکومت کی اُس تجویز کی مخالفت کی ہے جس میں سرینگر کے آلوچی باغ علاقے میں واقع ریشم پروری (سیریکلچر) نرسری کی زمین پر سینکڑوں شہتوت کے درخت کاٹ کر وی وی آئی پی ہاؤسنگ کالونی بنانے کی بات کی گئی تھی۔
24 اپریل 2018 کو پی ڈی پی-بی جے پی حکومت کی کابینہ نے آلوچی باغ میں 92 کنال (4.6 ہیکٹر) اراضی اسٹیٹس ڈیپارٹمنٹ کو منتقل کی تھی تاکہ وزراء، اراکین اسمبلی اور بیوروکریٹس کے لیے 200 وی آئی پی مکانات تعمیر کیے جا سکیں۔ اس پروجیکٹ کے لیے "رہائش کی شدید کمی" کو وجہ بتایا گیا تھا۔
زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ "آلوچی باغ کی یہ نرسری، جہاں سینکڑوں مضبوط شہتوت کے درخت ہیں جو ریشم کے کیڑے پالنے اور کوکون (ریشم کے خول) کی پیداوار کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ایسے ریشم پروروں کے لیے جن کا روزگار اسی پر منحصر ہے اور ان کے پاس ملکیتی اراضی نہیں ہے۔" وزیر کے مطابق " اس لیے اس اراضی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یہ زمین موجودہ اور مستقبل میں ریشم پروری کی توسیع کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی اور مقصد پورا کرنا ہو تو اس کے لیے متبادل زمین کو تلاش کیا جائے تاکہ محکمہ کی اہم املاک اور جاری سرگرمیاں محفوظ رہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ "اس زمین کو سرکاری رہائشی عمارتوں یا کسی اور غیر متعلقہ ڈھانچے کے لیے استعمال کرنے سے محکمہ کی کارکردگی شدید متاثر ہوگی اور کوکون کی کاشت اور اس شعبے سے جڑے روزگار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔"
ڈار کے مطابق اس زمین پر محکمہ کی اہم تنصیبات موجود ہیں جن میں سیری کلچر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ، سینٹرل ڈویژن سرینگر، جدید گرینج بلڈنگ، کوکون گودام، کوکون مارکیٹ، ماڈرن ہاٹ ایئر ڈرائرز، شہتوت فارم اور نرسری، اور کنویئر ٹائپ ہاٹ ایئر ڈرائر (2 میٹرک ٹن) شامل ہیں۔ یہ تمام سہولیات ریشم پروری، تربیت، بیج کی تیاری، کوکون کی فروخت اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے مکمل طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔
حکومت کے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (HADP) کے تحت محکمہ نے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نئی گرینج بلڈنگ بھی تعمیر کی ہے تاکہ مقامی سطح پر ریشم کے بیج کی پیداوار بڑھائی جا سکے۔
جنوری میں یہ مقام اُس وقت تنازعہ کا شکار ہوا جب سرینگر انتظامیہ کی ریونیو ٹیم زمین کی حد بندی کے لیے پہنچی، لیکن ملازمین اور ریشم پروروں نے سخت مخالفت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سیری کلچر اعجاز احمد بٹ نے ڈپٹی کمشنر سرینگر کو خط لکھ کر مطلع کیا کہ "ریشم صنعت کے مفاد میں اس زمین کی موجودہ حیثیت برقرار رکھی جائے اور تعمیر کے لیے متبادل زمین تلاش کی جائے۔"
انہوں نے ایس ایس پی سرینگر کو بھی خط لکھا تھا تاکہ اس موقع پر امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے، کیونکہ ان کے مطابق ریونیو ٹیم کی "یکطرفہ حد بندی" کی کوشش کے دوران بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ محکمہ سیریکلچر کے حکام کے مطابق یہ نرسری وادی کے 30 ہزار ریشم پروروں کو غذائیت سے بھرپور شہتوت کے پتے اور پودے فراہم کرتی ہے، جن کا روزگار اسی صنعت پر منحصر ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوکون کی پیداوار 2022-23 میں 6.99 لاکھ کلوگرام سے بڑھ کر 2024-25 میں 8.5 لاکھ کلوگرام ہو گئی ہے، جبکہ خام ریشم کی پیداوار بھی 1 لاکھ کلوگرام سے بڑھ کر 1.21 لاکھ کلوگرام تک پہنچ گئی ہے۔
