ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کو پانچ سال کا وقت ملا ہے وعدے پورے ہوں گے، وزیر زراعت
جموں کشمیرمیں نیشنل کانفرس کو اقتدار میں آئے آج مکمل ایک برس ہوگیا ہے،وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نےکہا کہ ہم انتخابی وعدے پورے کرینگے
Published : October 16, 2025 at 5:35 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): جموں وکشمیر میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار کا ایک سال مکمل ہونے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے سینیر لیڈر اور وزیر زراعت و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے جو وعدے عوام کے ساتھ دوران الیکشن کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور اس حوالے سے پارٹی وعدہ بند ہیں۔
موصوف آج جنوبی کشمیر میں اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے اندر دو روزہ سیمنار کی افتتاحی نشست میں شرکت کے بعد میڈیا کے ساتھ ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جاوید احمد ڈار نے بتایا کہ حزب اختلاف کی جانب سے نیشنل کانفرنس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی کوئی ساخت نہیں ہے اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان ہی کی تنقید ہوتی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس نے انتخابات کے دوران جو بھی وعدے عوام کے ساتھ کیے ہیں ان کو پانچ سال کے اندر اندر پورا کیا جائے گا۔ جاوید احمد ڈار نے مزید بتایا کہ ایک سال کے اندر اندر ہمارے مخالفین ہماری کارکردگی کو پرکھ سکتے ہیں، جبکہ ابھی ہمارے پاس چار سال کا وقت پڑا ہوا ہے اور کل بھی کابینہ نے کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔
مزید پڑھیں: پہلگام میں بے لگام تعمیرات سے ماحولیات کو سنگین خطرہ، اتھارٹی کی کارروائی شروع
انہوں نے کہا کہ آگے بھی تمام ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی جن کا وعدہ عوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔