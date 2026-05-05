رہبرِ تعلیم اساتذہ کیلئے سپریم کورٹ کے حکم پر امتحان افسوسناک، حکومت مداخلت کرے گی، وزیر صحت و تعلیم سکینہ ایتو
Published : May 5, 2026 at 5:34 PM IST
پلوامہ: محکمہ صحت و طبی تعلیم، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ مسعود ایتو نے آج ایم ایل اے پانپور حسنین مسعودی کے ہمراہ پانپور حلقہ کے پریگام، کاکا پورہ اور رتن پورہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحت کے شعبے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔
دورے کے دوران انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر جہانگیر بخشی کی موجودگی میں پرائمری ہیلتھ سینٹر (پی ایچ سی) پریگام میں ڈیجیٹل ایکس رے سہولت اور تھائرائیڈ اینالائزر کا افتتاح کیا۔ ان سہولیات سے مقامی آبادی کو بہتر تشخیصی طبی خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
وزیر صحت نے ایم ایل اے پانپور کے ہمراہ رتن پورہ میں مجوزہ 50 بستروں پر مشتمل انٹیگریٹڈ آیوش اسپتال اور یوگا ٹریننگ سینٹر کی سائٹ کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے جدید طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ روایتی طریقۂ علاج کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوۓ کہا کہ روایتی طریقے کے لۓ ایسے اسپتالوں کا قیام عمل ضروری ہے۔
ایتو نے کاکا پورہ میں زیر تعمیر 50 بستروں پر مشتمل اسپتال کے کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو جلد از جلد معیاری طبی سہولیات میسر آسکیں۔ اس دورے کا مقصد صحت اور تعلیم کے شعبوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لے کر عوامی خدمات کو مزید بہتر بنانا تھا۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر سکینہ مسعود ایتو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے رہبرِ تعلیم اساتذہ کے لیے منعقد کیے جانے والے امتحان کو افسوسناک قرار دیا اور یقین دلایا کہ اس معاملے کو مناسب سطح پر اٹھایا جائے گا تاکہ تدریسی برادری کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مختلف شعبوں میں عملے کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت نے محکمہ صحت کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد ڈاکٹروں کی تقرری عمل میں لائی ہے اور عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آئندہ بھی اقدامات جاری رہیں گے۔