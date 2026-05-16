شراب پر سیاست نہیں، پابندی لگانی چاہیے: ڈاکٹر ہربخش سنگھ
انہوں نے عمر سرکار پر زور دیا کہ وہ اسمبلی میں ایک بل پیش کرے تاکہ شراب پر پابندی کی راہ ہموار کی جا سکے۔
Published : May 16, 2026 at 7:16 AM IST
ترال (شبیر بٹ): وادی میں جہاں ان دنوں نشہ مکت ابھیان کے تحت پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں آج بی جے پی نے گذشتہ روز شراب پر پابندی کے مطالبے پر سرینگر میں احتجاج کرکے سیاسی فضا کو گرما دیا۔
دریں اثنا اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ وادی کشمیر صدیوں سے صوفی سنتوں کی زمین رہی ہے اور اس لیے یہاں شراب پر مکمل پابندی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر ہربخش نے ان خیالات کا اظہار جمعہ کو ترال میں پارٹی کے ایک پروگرام کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ منشیات مخالف مہم کا جس طرح ایل جی منوج سنہا، از خود جائزہ لے رہے ہیں، وہ یقینا ایک قابل رشک قدم ہے تاہم شراب خوری پر جلوس نکالنے کے بجائے ٹھوس اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس برائی نے جوانوں کی بڑی تعداد کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے مزید کہ اگر تامل ناڈو کے نو منتخب وزیر اعلی شراب کی ساڑھے سات سو دکانوں کو بند یا متبادل جگہ فراہم کر سکتے ہیں تو یہاں ایسا کیوں ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے عمر عبد اللہ سرکار پر زور دیا کہ وہ اسمبلی میں ایک بل پیش کرے تاکہ شراب پر پابندی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ شراب کو سرکار ذریعہ آمدن نہ سمجھے بلکہ عوام کے جان ومال کا تحفظ کو یقینی بنانا ہی سرکار کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
