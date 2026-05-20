این سی حکومت بے روزگار نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام: سنیل سنگھ راکھوال
انہوں نے کہا کہ یوٹی کے نوجوان 'ٹھگا ہوا' محسوس کر رہے ہیں کیونکہ حکومت ان کیلئے کوئی روڈ میپ بنانے میں ناکام رہی ہے۔
Published : May 20, 2026 at 3:43 PM IST
رامبن (نواز رونیال): اسمبلی حلقے رامبن سے متضاد امیدوار سنیل سنگھ راکھوال نے ڈاک بنگلہ رامبن میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نوجوانوں کی امیدوں، خوابوں اور مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران نوجوانوں کو روزگار، ترقی اور بہتر سہولیات کے بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد حکومت اپنے وعدوں سے مکمل طور پر منحرف ہو چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ضلع رامبن، جو پہلے ہی پسماندگی، بنیادی سہولیات کی کمی اور دشوار گزار جغرافیائی حالات کا شکار ہے، وہاں کے نوجوان شدید بے روزگاری کے باعث ذہنی دباؤ اور غیر یقینی صورت حال سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی نوجوان مخالف پالیسیوں اور انتظامی تاخیر نے نوجوانوں کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔
سنیل سنگھ راکھوال نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان خود کو 'ٹھگا ہوا' محسوس کر رہے ہیں کیونکہ حکومت ان کے روشن مستقبل کے لیے کوئی واضح اور عملی روڈ میپ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکاری محکموں میں خالی پڑی اسامیوں کو پُر کرنے کے بجائے حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جس سے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔
تعلیمی شعبے کی ابتر صورت حال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع رامبن کے مختلف سرکاری اسکولوں میں تدریسی عملے کی شدید کمی پائی جاتی ہے، جس کے باعث طلبہ کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں بنیادی مضامین کے اساتذہ تک دستیاب نہیں ہیں، جس سے زیر تعلیم بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت تعلیم کے شعبے میں بہتری کے دعوے تو کر رہی ہے لیکن زمینی سطح پر صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔
انہوں نے محکمہ صحت کی ناقص کارکردگی پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پورے ضلع میں طبی اور نیم طبی عملے کی شدید قلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑی ضلع رامبن میں مریضوں کو بنیادی طبی سہولیات تک میسر نہیں ہے، جب کہ ضلع اسپتال رامبن ماہر ڈاکٹروں کے بغیر چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں نہ تو مناسب طبی آلات دستیاب ہیں اور نہ ہی ماہرین کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
سنیل سنگھ راکھوال نے رامبن قصبے میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورت حال اور گندے پانی کی نکاسی کے مناسب نظام نہ ہونے پر بھی حکومت اور مقامی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے کئی علاقوں میں نالیاں بند پڑی ہیں اور گندا پانی سڑکوں پر جمع رہتا ہے، جس سے نہ صرف عوام کو مشکلات پیش آتی ہیں بلکہ بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ضلع رامبن کے نوجوانوں کو فوری طور پر روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی خالی اسامیاں پُر کی جائیں، اسپتالوں میں ماہر ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تعیناتی عمل میں لائی جائے اور شہری بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔
