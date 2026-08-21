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عمر عبداللہ پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے سے ڈر کیوں رہے ہیں :نثار احمد
نثاراحمد بھٹ نے دعوی کیا ہےکہ بی جے پی کی نئی ٹیم پورے ملک میں پارٹی کا ایجنڈا گھر گھرپہنچانے کی ممکن کوشش کرے گی
Published : August 21, 2026 at 11:46 AM IST
ترال ( شبیر بھٹ): بھارتیہ جنتا پارٹی کی جموں و کشمیر یونٹ نے پارٹی کے نئے اعلان کردہ قومی ٹیم کا خیر مقدم کیا ہے، اسے تجربے تازہ ہنر اور وسیع تر سماجی نمائندگی کے متوازن امتزاج کے طور پر بیان کیا ہے، جس سے تنظیم کو نئی توانائی اور ایک نئی سمت ملے گی۔ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جموں کشمیر بی جے پی کے کوکنیونیر نثار احمد بھٹ نے دعوی کیا ہے کہ بی جے پی کی نئی ٹیم پورے ملک میں پارٹی کا ایجنڈا گھر گھر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ تاکہ حزب اختلاف کے جعلی پروپیگنڈہ کو بے نقاب کیا جا سکے۔
نثار بھٹ نے کہا کہ پرانی قومی ٹیم نے بھی پارٹی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اور اب پارٹی کے قومی صدر نتن نبین کی سربراہی میں جو نئ ٹیم کام کرے گی وہ بھی بہت ہی اچھی طرح کام کرے گی۔
جموں کشمیر کے کسی بھی ممبر کو قومی ٹیم میں شامل نہ کئے جانے پر نثار بٹ نے کہا کہ جموں کشمیر میں بھاجپا بلکل مضبوط ہے اور ہمارے یہاں فی الوقت 29 ممبران رکن اسمبلی ہیں اور فی الوقت این سی کو اگر کشمیر میں کسی پارٹی سے ڈر لگ رہا ہے،تو وہ بی جے پی ہے۔
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نثار بھٹ نے دعوٰی کیا ہے کہ عمر عبداللہ کو اپنی سیاسی زمین سکڑتی نظر تی آرہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فی الوقت پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کرنے سے ڈر رہے ہیں۔