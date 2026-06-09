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کشمیر میں بی جے پی سے لڑتے ہیں، دہلی میں انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں؛ الطاف بخاری کا این سی پر طنز
الطاف بخاری نے کہا کہ 'ریاستی درجے کی بحالی ترجیح ہے، لیکن عوام کو درپیش دیگر مسائل بھی فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔'
Published : June 9, 2026 at 3:02 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے منگل کو نیشنل کانفرنس (این سی) اور اس کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ کشمیر اور نئی دہلی میں مختلف سیاسی موقف اختیار کرکے جموں و کشمیر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور اس کے اتحادی کشمیر میں بی جے پی کی مخالفت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دہلی میں اسی جماعت کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "کشمیر میں وہ بی جے پی سے لڑتے ہیں اور دہلی میں انہی کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں۔ وہ جموں و کشمیر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔"
بخاری نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کرے اور یاد دلایا کہ دہلی نے ماضی میں خطے کے مختلف فریقوں سے بات چیت کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم دہلی کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس نے جموں و کشمیر کے عوام سے بات چیت کا وعدہ کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔"
بخاری نے کہا کہ اگرچہ ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہُڈ) کی بحالی ایک اہم ترجیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر سنگین مسائل بھی فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "بے روزگاری، دراندازی اور ہر سطح پر بدعنوانی جیسے مسائل تشویش کا باعث ہیں۔ یقیناً ریاستی درجہ ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن ہمیں مل بیٹھ کر ان چیلنجز کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔"
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نیشنل کانفرنس کی انتخابی کامیابی کا حوالہ دیتے ہوئے بخاری نے کہا کہ پارٹی نے اپنے منشور کی بنیاد پر تقریباً 50 نشستیں حاصل کی ہیں، لہٰذا اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ انہوں نے کہا کہ "نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اب عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ آئندہ انتخابات میں عوام انہیں دوبارہ موقع نہ بھی دیں۔"
اپنی پارٹی کے صدر نے آئندہ امرناتھ یاترا کا خیرمقدم کرتے ہوئے زور دیا کہ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو ٹریفک پابندیوں اور شاہراہوں کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم امرناتھ یاترا کا خیرمقدم کرتے ہیں، لیکن عوام اور سیاحوں کو شاہراہوں کی بندش کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آمدورفت کو ہموار بنایا جائے اور غیر ضروری رکاوٹوں سے گریز کیا جائے۔"
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بخاری نے ملک بھر کی مختلف جیلوں میں بند جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے معاملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان نوجوانوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں جنہیں مبینہ طور پر احتجاجی مظاہروں میں شرکت کے باعث گرفتار کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "ہمارے نوجوان ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ میں اس مسئلے پر دوسروں کی طرح سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ ان میں سے بہت سے نوجوان صرف ان احتجاجوں میں شریک ہوئے تھے جن میں ہزاروں لوگ شامل تھے۔ وہ انصاف کے مستحق ہیں۔
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