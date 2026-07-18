بی جے پی سے اتحاد پڑا مہنگا، این سی نے جعفر آخون کو چھ برس کے لیے پارٹی سے نکال دیا

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بی جے پی سے اتحاد پڑا مہنگا، این سی نے جعفر آخون کو چھ برس کے لیے پارٹی سے نکال دیا
بی جے پی کے تعاون سے بجٹ منظور کرانے، کانگریس کو اقتدار نہ سونپنے کی وجہ سے این سی نے جعفر آخون کےخلاف کارروائی کی۔
Published : July 18, 2026 at 7:08 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے ساتھ تعلق رکھتے والے لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل، کرگل، کے چیف ایگزیکٹو کونسلر (سی ای سی) ڈاکٹر محمد جعفر اخون کو بجٹ منظور کرانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا ہاتھ تھامنے کے چند دن بعد ہی این سی نے چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے خصوصی رپورٹ نشر کی تھی جس کے مطابق جعفر آخون کو بی جے پی کے ساتھ مل کر کانگریس کے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کو ناکام بنانے اور کانگریس کو اقتدار منتقل کرنے سے متعلق پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی پر شوکاز (وجہ بتاؤ) نوٹس جاری کیا گیا تھا۔
این سی کے مطابق جعفر آخون اپنا مؤقف تسلی بخش انداز میں پیش نہ کر سکے، جس کے بعد این سی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے انہیں چھ سال کے لیے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔
پارٹی کے ایک آفیشل بیان میں کہا گیا کہ "یہ کارروائی پارٹی مخالف سرگرمیوں اور جماعت میں نظم و ضبط خراب کرنے کے باعث کی گئی ہے۔" ادھر، جعفر آخون نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی) کی قیادت جاری رکھیں گے اور انہیں بی جے پی کے کونسلروں کی بیرونی حمایت حاصل رہے گی۔
انہوں نے کہا: "میں ایل اے ایچ ڈی سی کی قیادت جاری رکھوں گا۔ مجھے این سی کے بیشتر کونسلروں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حالیہ بجٹ اجلاس میں بی جے پی کونسلروں کی بیرونی حمایت بھی واضح طور پر سامنے آئی۔"
این سی کارروائی کانگریس کی خوشنودی کیلیے
جعفر آخون کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف یہ کارروائی کانگریس کو خوش رکھنے کی کوشش ہے کیونکہ جموں و کشمیر میں اتحادی جماعتوں این سی اور کانگریس کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "این سی اور کانگریس کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اس لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ میں کرگل کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔"
کانگریس کے نو میں سے آٹھ کونسلروں نے، صرف ایک رکن کو چھوڑ کر، بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ اجلاس سی ای سی جعفر آخون نے بلایا تھا۔ بائیکاٹ کی وجہ اعلیٰ عہدے کی باری باری تقسیم کے معاملے پر پیدا ہونے والا تعطل تھا۔
این سی اور کانگریس کے درمیان اتحاد کے معاہدے کے مطابق، ڈھائی سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد جعفر آخون کو سی ای سی کا عہدہ کانگریس کے حوالے کرنا تھا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد این سی اور کانگریس کے 16 کونسلروں نے ان کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد پیش کی۔
مئی میں ڈپٹی کمشنر کرگل کو پیش کی گئی قرارداد میں ایل اے ایچ ڈی سی ایکٹ کی دفعہ 27 (سی) کے تحت فلور ٹیسٹ کے لیے خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تاہم اب تک ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ اس دوران لداخ کے رکن پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان نے ایک وفد کے ساتھ لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ سے ملاقات کرکے جلد فلور ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔
اسی دوران جعفر آخون نے این سی اور بی جے پی کے کونسلروں کی حمایت حاصل کرکے 255 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کرا لیا۔ 30 رکنی خودمختار کونسل کے 20 کونسلروں نے اس بجٹ کی حمایت کی، جس میں تعلیم، صحت، سڑک و عمارتوں کی تعمیر، زراعت اور باغبانی سمیت اہم شعبوں کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں۔
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