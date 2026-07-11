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'این سی کو میری ضرورت نہیں'، ایم پی آغا روح اللہ نے جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے کیا انکار
رکن پارلیمنٹ آغاروح اللہ نے اپنی ہی پارٹی این سی پر اسٹیٹ ہڈ کے نام پر بھاجپا بیانیے کو تقویت دینے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 11, 2026 at 6:58 PM IST
کولگام (میر اشفاق) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے جنتر منتر پر پارٹی کے مجوزہ احتجاج میں شرکت سے صاف انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے انہیں نہ پارٹی کنونشن میں مدعو کیا گیا اور نہ ہی وہ اس میں شریک ہوئے۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے مرکزی سرکار پر ریاستی درجے کی بحالی کے لیے دباؤ بنانے کے لیے بیس جولائی کو جنتر منتر پر احتجاج سے قبل سرینگر میں 'طاقت کا مظاہرہ' دکھناے کے لیے کنونشن طلب کیا تھا، جس میں پارٹی نے اپنے ہی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔
جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران آغا روح اللہ نے اعتراف کیا انہیں بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر منعقدہ پارٹی کنونشن میں شرکت کے لیے کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس دوران محرم الحرام کے سلسلے میں کولگام، سرینگر اور دیگر علاقوں میں مختلف پروگراموں میں مصروف تھے۔
انہوں نے کہا: "میں اس سوال کا کتنی بار جواب دوں! انہیں اب میری ضرورت نہیں رہی۔ نہ مجھے بلایا گیا اور نہ ہی میں وہاں موجود تھا۔" جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کے مجوزہ احتجاج سے متعلق سوال کے جواب میں آغا روح اللہ نے کہا کہ وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی ترجیح جموں و کشمیر کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں۔
انہوں نے کہا: "نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کی بحالی کے لیے احتجاج کر رہی ہے، حالانکہ عوام نے انہیں اس مقصد کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا تھا۔ میں جموں و کشمیر کے عوام کے درمیان جاؤں گا، آرٹیکل 370 کے بارے میں بات کروں گا اور عوام کے ایجنڈے پر کام جاری رکھوں گا۔"
آغا روح اللہ نے الزام عائد کیا کہ سیاسی بحث کو آرٹیکل 370 سے ہٹا کر صرف ریاستی درجے تک محدود کرنا بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے بیانیے کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے دوران نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف انتخابی مہم چلائی تھی اور تمام امیدوار اسی مسئلے پر عوام کے پاس گئے تھے۔ ان کے مطابق جو بھی آرٹیکل 370 کے مسئلے سے ہٹ کر صرف ریاستی درجے کی بات کرتا ہے، وہ موجودہ صورتحال کو معمول پر لانے اور بی جے پی کے بیانئے کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے۔
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