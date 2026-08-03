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ریاست کا درجہ ملنے تک این سی اپنی مہم جاری رکھے گی: وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کا بیان
ہم ان (مرکزی حکومت) کو یاد دلانے کے لیے جنتر منتر گئے کہ ہم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا۔
Published : August 3, 2026 at 7:44 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے اپنی مہم جاری رکھے گی جب تک کہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا۔
بارہمولہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کے جنتر منتر پر حالیہ احتجاج ریاستی حیثیت کی بحالی کے بارے میں مرکز کو اس کے عہد کی یاد دلانے کی طرف پہلا قدم تھا۔
انہوں نے کہا، "ہم ان (مرکزی حکومت) کو یاد دلانے کے لیے جنتر منتر گئے کہ ہم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا۔"
انہوں نے کہا کہ، "مرکز کی طرف سے وعدہ کردہ واقعات کی ترتیب میں حد بندی، انتخابات اور ریاست کی بحالی شامل ہے۔ جب کہ حد بندی اور اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، ریاست کا درجہ ابھی باقی ہے۔"
وانی نے کہا کہ پوری پارٹی قیادت بشمول قانون سازوں نے احتجاج میں حصہ لیا اور مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرنے کے لیے قیادت اس معاملے پر مزید تبادلہ خیال کرے گی۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جب تک ہمیں ریاست کا درجہ نہیں مل جاتا، ہم اپنا کام اور کوششیں جاری رکھیں گے۔
آپ کو بتادیں کہ بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں اج سوشل ویلفیئر محکمہ میں ایک پروگرام کے دوران شمالی کشمیر کے مختلف اضلاع سے آۓ ہوئے ایم ایل ایز نے پروگرام میں شمولیت کی جس میں ایم ایل اے سوپور، ایم ایل اے بارہمولہ، ایم ایل اے واگورہ کریری، ایم ایل اے بانڈی پورہ، کے علاوہ کابینی وزیر جاوید احمد ڈار کے ساتھ ساتھ کابینی وزیر سکینہ ایتو نے شرکت کی۔