فاروق عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کو لے کر آر ایس ایس لیڈر ہوسابلے کی حمایت کی
آر ایس ایس کی جانب سے بھارت-پاکستان مذاکرات کی تجویز کو بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہو رہی ہے۔
By PTI
Published : May 14, 2026 at 2:20 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر نیشنل کانفرنس (جے کے این سی) کے صدر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو آر ایس ایس کے جنرل سکریٹری دتاتریہ ہوسابلے کے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی وکالت کرنے والے تبصرے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔
سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، جموں و کشمیر کے تین بار وزیر اعلیٰ رہ چکے فاروق عبداللہ نے سابق آرمی چیف ایم ایم نروانے کے ذریعہ ہوسابلے کی حمایت کا خیرمقدم کیا۔
نروانے نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان عوام سے عوام کا رابطہ ہونا چاہیے، چاہے وہ "ٹریک ٹو" ڈپلومیسی کے ذریعے ہو یا کھیلوں کا کوئی ایونٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ جان لینا چاہئے کہ سرحد کے اُس پار رہنے والے جانی دشمن نہیں ہیں۔
VIDEO | Mumbai: On RSS leader Dattatreya Hosabale advocating window of dialogue with Pakistan to be kept open, Former Army chief Gen MM Naravane (@ManojNaravane) says, “One important point is that people-to-people connections and contacts are extremely important. Ordinary people… pic.twitter.com/3pMmvynm43— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ، "یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ آر ایس ایس لیڈر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہئے، اور سابق آرمی چیف نے بھی ان کے بیان کی تائید کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ بات چیت کا سوال ہے، جسے ہمیں ہمیشہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔"
VIDEO | When asked how India should deal with Pakistan, RSS General Secretary Dattatreya Hosabale, in an exclusive interview with PTI, says, " ...if pakistan is like a pinprick trying to create incidents like pulwama, etc., we have to answer appropriately according to the… pic.twitter.com/AxpH1oBWuw— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
اس سے قبل، منگل کے روز پی ٹی آئی ویڈیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، آر ایس ایس کے سرکردہ کارکن و سنگھ کے دوسرے سب سے بڑے لیڈر دتاتریہ ہوسابلے نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعطل کو توڑنے کے لیے عوام سے عوام کا رابطہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور بات چیت کے لیے ہمیشہ ایک کھڑکی کھلی ہونی چاہیے۔
آر ایس ایس لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے ہندوستان کا اعتماد کھو دیا ہے، اور اب وقت آگیا ہے کہ سول سوسائٹی رہنمائی کرے۔
نئی دہلی میں جاری برکس کانفرنس سے متعلق پوچھے گئے سوال پر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ اس بلاک سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا بھی خیر مقدم کیا۔
جب وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی مرکزی وزراء کی جانب سے کفایت شعاری کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر اپنے قافلے کو کم کرنے پر ان کے ردعمل کے بارے میں پوچھا گیا تو عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدامات ایندھن کے بحران سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔
انھوں نے کہا، "میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایندھن کی کمی ہے، اور ظاہر ہے، ایک کمی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اپنے قافلے کو کم کرے گا۔"
