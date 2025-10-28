ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عمر عبداللہ سرکار انتخابی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام: سجاد لون

پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے عمر عبداللہ حکومت پر نیشنل کانفرنس کے انتخابی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2025 at 8:36 PM IST

سرینگر( پرویز الدین ): پیپلز کانفرنس کے چئیرمین اور رکن اسمبلی سجاد لون نے این سی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مختلف بھرتی ایجنسیوں کے ذریعے وصول کی جانے والی درخواست کی فیس معاف کرنے کے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہوکر جموں وکشمیر کے نوجوانوان کو دھوکہ دے رہی ہے۔

انہوں نے منگل کا ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں جموں وکشمیر سروسز سلیکشن ریکروٹمںنٹ بورڈ جے کے ایس ایس بی اور دیگر ریاستی اداروں کی جانب سے وصول کی جانے والی درخواست فیس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

انہوں نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا ہے کیا میں نے یہ جاننے کے لیے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ انتخابی وعدہ پورا ہوا ہے۔تو جواب میں وزیر اعلی عمر عبدللہ جو گاندربل کے رکن اسمبلی بھی ہیں نے بتایا کہ گزشتہ سال اکتوبر سے لے کر اب تک درخواست کی فیس کی صورت میں 31 کروڑ روپے جمع کئے جاچکے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: راجیہ سبھا انتخابات ’فکسڈ میچ‘، سجاد لون؛ عمر عبداللہ نے کہا ’دھوکہ ملا‘


سجاد لون نے کہا کہ یہ 31 کروڑ روپے بہت سارے ٹوٹے ہوئے وعدوں میں سے ایک کی عکاسی کرتا ہے اور جھوٹ اور فریب کے سلسلے میں ایک اور اضافہ ہے۔انہوں مزید لکھا ہے کہ" براہ کرم ایک بار کیا وہ صرف یہ تسلیم کرسکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ نے بولا اور جموں وکشمیر کے نوجوانوں سے معافی مانگیں گے"

