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سرینگر میں نیشنل کانفرنس کا ریاستی درجہ کے لیے تو بی جے پی کا عمر حکومت کی ناکامیوں کے خلاف احتجاج
نیشنل کانفرنس نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ وہ جموں و کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
Published : September 2, 2026 at 11:49 AM IST
سرینگر : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور نیشنل کانفرنس (این سی) آمنے سامنے ہیں۔ دونوں پارٹیاں بدھ کو سرینگر کی سڑکوں پر اپنے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کرتی نظر آئیں۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر جموں و کشمیر کے لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترنے کا الزام لگایا۔
نیشنل کانفرنس کے احتجاج میں ریاست کی بحالی، آئینی ضمانتوں اور نوجوانوں کے لیے اقدامات کے مطالبات پر توجہ مرکوز کی گئی، جب کہ بی جے پی نے این سی کی قیادت والی حکومت پر ترقی، روزگار، بجلی اور دیگر بنیادی خدمات فراہم کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: National Conference workers and Police come face to face as they hold a protest against the Central Government near the BJP office.— ANI (@ANI) September 2, 2026
Heavy security has been deployed around the BJP office in view of the National Conference's call for a… pic.twitter.com/H2TTLuHyRZ
احتجاجی مظاہرے لال چوک اور اس کے اطراف میں ہوئے، جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور سول سیکریٹریٹ کی جانب نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بی جے پی کے لیڈران اور کارکنان کلاک ٹاور کے قریب اکٹھے ہوئے۔ سکریٹریٹ کی طرف ایک منصوبہ بند مارچ کیا گیا، جب کہ نیشنل کانفرنس لیڈران اور کارکن اپنے مطالبات کے لیے جمع ہوئے۔
ایم ایل اے اور نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے کہا کہ احتجاج کا بنیادی مقصد بی جے پی کی مرکزی قیادت کو جموں و کشمیر کے لوگوں سے کئے گئے وعدوں کی یاد دلانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پارٹی پرامن طریقے سے بی جے پی ہیڈکوارٹر تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دی گئی یقین دہانیوں اور سپریم کورٹ کے سامنے کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے۔
صادق نے نوٹ کیا کہ نیشنل کانفرنس ریاست کی بحالی، آئینی تحفظات اور نوجوانوں کے لیے ریزرویشن اور روزگار سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مسئلہ خصوصی حیثیت کے سوال سے بہت آگے نکل گیا ہے، جس میں ریاست کی بحالی اور روزگار سے متعلق معاملات پر کارروائی شامل ہے۔ انہوں نے عہدوں کی معقولیت کے حوالے سے زیر التواء تجویز میں تاخیر پر بھی سوال اٹھایا، نوجوانوں کے مواقع پر اس کے براہ راست اثرات کو بھی اجاگر کیا۔
صادق نے زور دے کر کہا کہ احتجاج بی جے پی کی مقامی قیادت کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ پارٹی کا پیغام نئی دہلی میں مرکزی قیادت کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کو مختلف مقامات پر رکاوٹوں اور پابندیوں کی وجہ سے احتجاجی مقام تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔
وزیر تعلیم اور نیشنل کانفرنس لیڈر سکینہ ایتو نے کہا کہ پارٹی جموں و کشمیر کے حقوق کی بحالی کے لیے پرامن طریقے سے اپنی مہم جاری رکھے گی۔
ایتو نے نوٹ کیا کہ یہ مطالبہ 2019 میں جموں و کشمیر کی آئینی اور انتظامی حیثیت میں تبدیلیوں کے بعد سے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی اس مسئلے کو سیاسی اور جمہوری پلیٹ فارم کے ذریعے اٹھاتی رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ صرف نیشنل کانفرنس تک محدود نہیں ہے بلکہ جموں و کشمیر کے عام لوگوں کے جذبات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
ایتو نے یہ بھی الزام لگایا کہ لوگوں کو نیشنل کانفرنس کے احتجاج میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے کئی علاقوں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کے ساتھ امتیازی سلوک پر سوال اٹھایا اور زور دے کر کہا کہ پارٹی پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔
دریں اثنا، بی جے پی نے سرینگر میں نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کی ناکامیوں کے خلاف اپنا احتجاج کیا۔
جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا کہ بجلی، پانی، سڑکوں اور روزگار کے حوالے سے عوامی غصہ ان مظاہروں کے پیچھے کی اہم وجہ ہے۔
انہوں نے حکومت پر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مناسب مواقع پیدا کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا اور کہا کہ نوکریوں تک رسائی اور سرکاری مواقع پر سیاست ہو رہی ہے۔
شرما نے بجلی کے نرخوں پر حکومت کے موقف پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ قیمتوں میں اضافہ نے غریب خاندانوں پر اضافی بوجھ ڈالا ہے۔
انہوں نے اسمبلی انتخابی مہم کے دوران نیشنل کانفرنس کی طرف سے کئے گئے وعدوں پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو نشانہ بنایا۔ شرما نے آرٹیکل 370، مفت بجلی، اور روزگار پر پارٹی کے موقف کو اجاگر کیا، عبداللہ کو چیلنج کیا کہ وہ ووٹروں سے نیا مینڈیٹ حاصل کریں- خاص طور پر ریاست کی بحالی کے معاملے پر۔
لال چوک کے اطراف میں بھاری سکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ ہری سنگھ ہائی سٹریٹ سے سیکرٹریٹ کی طرف جانے والی سڑک کو بند کر دیا گیا ہے اور اہم مقامات پر پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات ہیں۔
جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن ست شرما نے نیشنل کانفرنس حکومت پر الزام لگایا کہ وہ خطے کے مسائل کا الزام مرکزی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔
انہوں نے ایسے بیانات پر بھی تنقید کی جو پاکستان کو کلین چٹ دیتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، بی جے پی اس طرح کے موقف کو قبول نہیں کرے گی۔
ست شرما نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کے پاس ابھی تین سال باقی ہیں اور اس پر زور دیا کہ وہ سیاسی خلفشار کے بجائے ترقی پر توجہ دے۔ انہوں نے انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے دور اقتدار کے پہلے دو سالوں میں توقع کے مطابق ترقی دینے میں ناکام رہی ہے۔
انہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ یا تو اپنی باقی ماندہ مدت کے دوران کارکردگی دکھائے یا استعفیٰ دے، بالآخر عوام اس کی کارکردگی کا فیصلہ کریں گے۔
ست شرما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے دس ہزار کارکنان اور عام لوگ لال چوک پر جمع ہوئے تھے۔ مقام کی علامتی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع شہر کے بدلے ہوئے سیاسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔
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