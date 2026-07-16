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کرگل میں بجٹ اجلاس کے کانگریس کے بائیکاٹ کو ناکام بنانے کے لیے این سی اور بی جے پی نے ہاتھ ملایا
این سی کےچیئرپرسن کی مدت اپریل میں ختم ہو گئی،اخون نے استعفیٰ دینے سےانکار کر دیا تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔
Published : July 16, 2026 at 10:14 PM IST
سری نگر: ایک نئی سیاسی پیشرفت میں، نیشنل کانفرنس (این سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے منتخب کونسلروں نے مشترکہ طور پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل، کرگل کا سالانہ بجٹ منظور کیا، جب کہ کانگریس نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ 30 رکنی خود مختار ادارے کے 20 کونسلروں نے 255 کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دی۔ یہ بجٹ تعلیم، صحت، سڑک اور تعمیراتی انفراسٹرکچر کی ترقی، اور زراعت اور باغبانی جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بجٹ کو این سی کے 12 منتخب کونسلروں نے پاس کیا، جن میں بی جے پی کے چھ، اور کانگریس اور ایک آزاد پارٹی سے ایک ایک کونسلر شامل ہیں۔
یہ اقدام چیف ایگزیکٹیو کونسلر کے اعلیٰ عہدے کی گردش پر تعطل کے درمیان سامنے آیا ہے۔ مئی میں این سی اور کانگریس دونوں جماعتوں کے 16 کونسلروں نے مشترکہ طور پر موجودہ چیف ایگزیکٹیو کونسلر (سی ای سی) ڈاکٹر جعفر اخون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جب انہوں نے اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
چیف ایگزیکٹیو کونسلر ڈاکٹر جعفر اخون نے تصدیق کی کہ کونسلرز نے بدھ کو میٹنگ کی اور سابق کرگل ضلع کے بجٹ کو منظوری دی، جس میں نئے بننے والے زنسکار اور دراس اضلاع شامل ہیں۔ اخون نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کانگریس کو بجٹ پاس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ دور رہے۔ وہ ایسے ڈرامے کے عادی ہیں۔ بالواسطہ، یہ ایک فلور ٹیسٹ کی طرح تھا۔ اب یہ واضح ہے کہ مجھے اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔
سیشن میں ایل اے ایچ ڈی سی نے نیشنل کانفرنس کے دو ایگزیکٹیو کونسلرز کو بھی نامزد کیا، جو کونسل میں نائب وزراء کے مساوی تھے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر کابینہ کے وزیر کا درجہ رکھتا ہے، اور کونسلرز وزرائے مملکت کے برابر ہوتے ہیں۔
اکتوبر 2023 میں، این سی اور کانگریس نے مل کر ایل اے ڈی ایچ سی کرگل انتخابات میں 22 سیٹیں جیتیں، نیشنل کانفرنس 12 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، اس کے بعد کانگریس 10 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
معاہدے کے مطابق این سی اور کانگریس نے کارگل کے چیف ایگزیکٹیو کونسلر کے عہدے کو تبدیل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ این سی پہلے ڈھائی سال کے لیے اس عہدے پر فائز رہے گی، اس کے بعد اگلے ڈھائی سالوں کے لیے کانگریس۔ معاہدے کے مطابق، این سی کے چیئرپرسن کی مدت اپریل میں ختم ہو گئی، لیکن جب اخون نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔
کانگریس کونسلر ناصر حسین منشی نے کہا کہ انہوں نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ ان کی منظوری لینا محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت منعقد کیا گیا تھا۔ ہم ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جس سے ہمارے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ دارالحکومت کے اخراجات (کیپیکس) بجٹ یو ٹی انتظامیہ نے تیار کیا تھا اور ایل اے ایچ ڈی سی نے محض اس پر دستخط کیے تھے۔ اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی اور گرانٹس پر بحث کے لیے دو روزہ اجلاس کے بجائے صرف دو تین گھنٹے میں اسے پاس کر دیا گیا۔
اور ایل اے ایچ ڈی سی کے کونسلر اور اور ایل اے ایچ ڈی سی کے سابق سربراہ فیروز احمد خان، جنہوں نے مئی میں ضلعی انتظامیہ کو پیش کی گئی تجویز پر دستخط کیے تھے، اس میں اپنی شمولیت کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کرگل کے لوگوں کے مفاد میں بجٹ اجلاس میں شامل ہوئے کیونکہ کچھ کام رک گئے تھے۔
فیروز احمد خان نے کہا کہ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر اور چیف سکریٹری سے ملاقات کرکے فلور ٹیسٹ کا مطالبہ کیا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب بھی اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔
ڈی سی کرگل کو پیش کی گئی تجویز میں ایل اے ایچ ڈی سی ایکٹ کے سیکشن 27 (سی) کے تحت فلور ٹیسٹ کرانے کے لیے ایک خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس پیش رفت کا نوٹس لیتے ہوئے، نیشنل کانفرنس نے اخون کو ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ان سے 24 گھنٹے کے اندر وضاحت کرنے کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کانگریس کو اقتدار سونپنے سے کیوں انکار کیا اور بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔
این سی کے جنرل سکریٹری علی محمد ساگر کے دستخط شدہ نوٹس میں کہا گیا ہے اس کے بجائے، آپ پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ کونسل کی تشکیل کے لیے ہاتھ ملانے اور پارٹی ہائی کمان یا کرگل ضلع یونٹ کی منظوری یا مشورے کے بغیر دو ایگزیکٹو کونسلروں کی نامزدگی میں مدد کرنے کا الزام ہے۔"