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جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرانے کے لیے نیشنل کانفرنس نے مہم کا آغاز کر دیا، 'دہلی چلو' مارچ کی کال دی
ایم پی آغا روح اللہ مہدی نے دن بھر دھرنے کے بجائے مسلسل لڑائی کے لیے سیاسی روڈ میپ تیار کرنے کا مشورہ دیا۔
Published : June 5, 2026 at 9:21 AM IST
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیرقیادت مقننہ پارٹی کی میٹنگ میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن ریاست کا درجہ اور آئینی ضمانتوں کے مطالبے پر دہلی میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کرنے کے ایک دن بعد، نیشنل کانفرنس نے 'دہلی چلو' (مارچ) کی کال جاری کرکے احتجاج کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔
این سی کی طرف سے جاری کردہ ایک پوسٹر میں جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے 'دہلی چلو' کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پہلی منتخب حکومت کے اب تک 19 ماہ مکمل ہونے کے باوجود اس کی بحالی میں تاخیر ہوئی ہے۔
داچھی گام میں ایم ایل ایز اور ایم پیز کے گروپ فوٹو کے ساتھ پوسٹر میں کہا گیا ہے، "جموں و کشمیر کے ریاست کا درجہ بحال کریں، ہماری ریاست، ہمارے حقوق، ہماری شناخت۔"
پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ "ہم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا حق ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم وقار کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ہماری شناخت ہے۔"
بدھ کے روز، وزیر اعلیٰ نے اپنے 42 قانون سازوں، آزاد اور اراکین پارلیمنٹ کے کارواں کو سرینگر سے 22 کلومیٹر دور سرینگر کے مضافات میں واقع داچھی گام نیشنل پارک میں میٹنگ منعقد کی تھی۔
میٹنگ کے دوران، عبداللہ کو کئی مسائل پر ارکان اسمبلی کے درمیان عدم اطمینان کا سامنا کرنا پڑا جس میں ریاستی حیثیت اور سیاسی حقوق کی بحالی پر مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے مفاہمتی نقطہ نظر کی وجہ سے زمین کھونے کا تاثر شامل ہے۔
دن بھر کے اسٹریٹجک اجلاس کے بعد، حکومت نے ریاستی حیثیت کی لڑائی کو دہلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔
لیکن این سی ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی جنھوں نے عمر عبداللہ پر عوامی مینڈیٹ کو دھوکہ دینے کا الزام لگا کر اُن کے خلاف کھل کر کھڑے ہیں، داچھی گام میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔
مہدی نے دن بھر دھرنے کے بجائے مسلسل لڑائی کے لیے سیاسی روڈ میپ تیار کرنے کا مشورہ دیا۔
این سی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ، "ایک دن کے دھرنوں یا ایک دن کے احتجاج سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک روڈ میپ بنائیں اور ایک تحریک بنائیں،" مہدی نے مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے جموں اور کشمیر کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے سے باہر وسیع تر مشاورت کا مشورہ دیا۔
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