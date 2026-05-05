ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی رکن اسمبلی قرآن پر حلف لیں کہ انہوں نے راجیہ سبھا انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، این سی
اکتوبر 2025 میں ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹنگ کے تنازعہ کو لے کر این سی پی ڈی پی پر حملہ کر رہی ہے۔
Published : May 5, 2026 at 10:06 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹنگ کو لے کر تنازعہ بدستور جاری ہے۔ حکمراں نیشنل کانفرنس نے آج اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ایم ایل ایز سے کہا کہ وہ قرآن کی قسم کھائیں کہ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔
این سی کے چیف ترجمان اور زاڈی بل ایم ایل اے تنویر صادق نے کہا کہ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی اور ان کے تین ایم ایل ایز کو قرآن پر حلف دینا چاہئے کہ انہوں نے بی جے پی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔
صادق نے سری نگر میں کہا نیشنل کانفرنس نے اپنے صوبائی صدر کو اپنا پولنگ ایجنٹ مقرر کیا تھا۔ اگر ہم اپنا ووٹنگ ایجنٹ پیش نہیں کرتے تو ہمارے ایم ایل اے کے ووٹ غلط ہو جائیں گے۔ محبوبہ مفتی صاحبہ اور ان کے تین ایم ایل اے کو قرآن پر حلف دینا چاہیے کہ انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنا بیان واپس لے لیں گے۔"
اکتوبر 2025 میں ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹنگ کے تنازعہ کو لے کر حکمراں جماعت گزشتہ ایک ہفتے سے اپنی حریف پی ڈی پی پر حملہ کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں این سی، جس کو 59 ایم ایل ایز کی حمایت حاصل تھی، نے تین سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جب کہ بی جے پی جس کے پاس صرف 28 ایم ایل اے تھے، نے ایک سیٹ جیتی۔
تنازعہ پچھلے مہینے اس وقت شروع ہوا جب ایک آر ٹی آئی استفسار سے پتہ چلا کہ این سی اور بی جے پی نے دو دو مجاز ایجنٹوں کو مقرر کیا ہے۔ تاہم، پی ڈی پی، جس کے اس وقت تین ایم ایل ایز تھے (اب بڈگام ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد چار) نے کوئی ایجنٹ مقرر نہیں کیا۔ کانگریس، پی ڈی پی، سی پی آئی (ایم) اور عوامی اتحاد پارٹی نے این سی کی حمایت کا دعویٰ کیا۔
پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد غنی لون نے راجیہ سبھا انتخابات میں این سی اور پی ڈی پی دونوں پر "میچ فکسنگ" کا الزام لگایا ہے۔ لیکن پی ڈی پی کے ترجمان موہت بھان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ ایجنٹوں کی تقرری مقابلہ کرنے والے امیدواروں کا اختیار ہے اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کو غیر مشروط حمایت دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پی ڈی پی۔بی جے پی اتحاد نے جموں کشمیر کے حالات بگاڑے، نائب وزیر اعلیٰ