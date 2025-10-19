بڈگام ضمنی انتخاب میں چچا اور بھیتیجے کے درمیان دلچسپ مقابلہ: این سی نے آغا محمود کو بنایا امیدوار

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام ضمنی انتخاب میں چچا اور بھیتیجے کے درمیان دلچسپ مقابلہ: این سی نے آغا محمود کو بنایا امیدوار
آغا محمود اپنے نوجوان بھتیجے آغا سید منتظر مہدی کے خلاف سخت مقابلہ کریں گے جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں۔
بڈگام : بڈگام اسمبلی حلقے میں 11 نومبر کو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس بار مقابلہ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ چچا اور بھتیجا ایک دوسرے کے خلاف میدان میں ہیں۔ یہ انتخابی جنگ پورے علاقے کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے تجربہ کار سیاستدان آغا سید محمود کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ان کا مقابلہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان امیدوار آغا سید منتظر مہدی سے ہے۔
آغا سید محمود، جن کی عمر 56 سال ہے، نیشنل کانفرنس کے ایک تجربہ کار رہنما ہیں۔ وہ دو بار ایم ایل اے اور ایک بار ایم ایل سی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے فاروق عبداللہ کی حکومت میں وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ محمود صاحب کو اپنی جیت کا پورا یقین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڈگام میں 1977 سے نیشنل کانفرنس نہیں ہاری۔ انہیں امید ہے کہ لوگ ایک بار پھر ان پر اور پارٹی پر بھروسہ کریں گے۔
دوسری طرف، آغا سید منتظر مہدی ایک نوجوان اور پرجوش امیدوار ہیں۔ وہ آغا سید محمود کے بھتیجے ہیں۔ منتظر مہدی نے 2024 کے انتخابات میں عمر عبداللہ کے خلاف مقابلہ کیا تھا اور 18000 ووٹوں سے ہارے تھے۔ وہ حکمران جماعت کے خلاف عوامی ناراضگی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ مقابلہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ پر امید ہیں۔
آغا سید محمود کے بھتیجے اور سری نگر کے ایم پی آغا روح اللہ مہدی کا موقف بھی اہم ہے۔ وہ نیشنل کانفرنس کی قیادت سے ناراض ہیں اور ریزرویشن پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ روح اللہ نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے ووٹ دیں گے لیکن انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ تاہم، آغا سید محمود کا دعویٰ ہے کہ روح اللہ کو ان کی امیدواری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اس مقابلے میں صرف چچا بھتیجا ہی نہیں، بلکہ کئی دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ بی جے پی نے آغا سید محسن کو، جبکہ عوامی اتحاد پارٹی نے نذیر خان کو نامزد کیا ہے۔ اپنی پارٹی کے مختار احمد ڈار اور آزاد امیدوار منتظر محی الدین بھی انتخابی میدان میں ہیں۔ بڈگام کے 1.34 لاکھ ووٹرز 11 نومبر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔