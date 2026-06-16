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نووجوت سنگھ سدھو نے فاروق عبداللہ کو ’’کشمیر کی آواز‘‘ قرار دیا
سدھو حالیہ دنوں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کر رہے ہیں اور وادی کی خوبصورتی کو سوشل میڈیا پر اجاگر کر رہے ہیں۔
Published : June 16, 2026 at 12:10 PM IST
سرینگر: سابق بھارتی کرکٹر اور کانگریس کے سینئر رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے پیر کے روز سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیرِ اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر سدھو نے فاروق عبداللہ کو ’’بھارتی سیاست کا عظیم قد آور رہنما‘‘ اور ’’کشمیر کے عوام کی حقیقی سیکولر آواز‘‘ قرار دیا۔
یہ ملاقات سدھو کے کشمیر میں جاری خاندانی دورے کے دوران ہوئی، جس نے سیاسی حلقوں میں بھی توجہ حاصل کی۔ ملاقات کے بعد سدھو نے سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے وادیٔ کشمیر کے دورے کو خوشگوار بنانے میں تعاون کیا۔ سدھو نے لکھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھارتی سیاست کی ایک بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل پر بے باکی سے اپنی رائے پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ کشمیر کے عوام کی نمائندہ اور سیکولر آواز کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اگرچہ ملاقات کے دوران کسی باضابطہ سیاسی ایجنڈے کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں اس ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
سدھو حالیہ دنوں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کر رہے ہیں اور وادی کی خوبصورتی کو سوشل میڈیا پر اجاگر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے سابق مرکزی وزیر اور سینئر سیاست دان ڈاکٹر کرن سنگھ سے بھی کرن محل میں ملاقات کی تھی اور انہیں ’’بھارتی سیاست کا بزرگ ترین رہنما‘‘ قرار دیا تھا۔
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اس دورے میں ان کی اہلیہ، سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر نوجوت کور سدھو اور ان کے بچے بھی ہمراہ ہیں۔ یاد رہے کہ نوجوت کور سدھو نے حال ہی میں اپنی نئی سیاسی جماعت ’’بھارتیہ راشٹروادی پارٹی‘‘ (بی آر پی) کے قیام کا اعلان کیا ہے۔