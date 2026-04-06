پانپور کے زعفرانی کھیتوں میں نیچرل ٹیولپ فیسٹیول کا انعقاد
Published : April 6, 2026 at 4:39 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ کے پانپور کے خوبصورت زعفرانی کھیتوں میں آج ایک شاندار نیچرل ٹیولپ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں فطرت سے محبت رکھنے والے افراد، سیاحوں، فوٹوگرافروں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس رنگا رنگ تقریب میں قدرتی طور پر کھلے ہوئے ٹیولپ پھولوں کی دلکش نمائش پیش کی گئی، جو پامپور کے مشہور زعفرانی کھیتوں کے حسین مناظر کے ساتھ ایک منفرد اور دلکش امتزاج پیش کر رہی تھی۔ فیسٹیول کا مقصد ایکو ٹورازم کو فروغ دینا، پامپور کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرنا اور مقامی سیاحت کو تقویت دینا تھا۔
منتظمین اور متعلقہ حکام کے مطابق اس فیسٹیول کا اہتمام بہار کے موسم میں پامپور کی منفرد دلکشی کو متعارف کرانے اور علاقے کی زرعی وراثت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا۔
شرکاء نے پُرسکون ماحول، رنگ برنگے پھولوں اور دیہی ثقافت سے بھرپور منظرنامے کو بے حد سراہا۔ فوٹوگرافروں نے زعفرانی کھیتوں کے درمیان کھلے قدرتی ٹیولپ پھولوں کی خوبصورتی کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے اسے سیاحوں کے لیے ایک خوشگوار تجربہ قرار دیا۔
حکام اور مقامی افراد نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوعیت کی تقریبات نہ صرف سیاحت کو فروغ دیتی ہیں بلکہ ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی کسانوں اور رہائشیوں کے لیے معاشی مواقع بھی پیدا کرتی ہیں۔
نیچرل ٹیولپ فیسٹیول کے اختتام پر شرکاء نے اسے فطرت، ثقافت اور کشمیر کی دلکش بہار کا خوبصورت امتزاج قرار دیتے ہوئے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔