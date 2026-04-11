'قدرتی انصاف کی خلاف ورزی': جے اینڈ کے ہائی کورٹ نے این ایچ 44 زمین کے معاوضے کے حکم کو منسوخ کیا
Published : April 11, 2026 at 10:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ایکوائر کی گئی زمین کا معاوضہ کسی ایک دعویدار کو نہیں دیا جا سکتا جب شریک ملکیت، ٹائٹل اور تقسیم سے متعلق معاملات پہلے ہی سول کورٹ اور متعلقہ اتھارٹی کے سامنے زیر التوا ہوں۔
اپنے سات صفحات پر مشتمل فیصلے میں، جسٹس سندھو شرما اور شہزاد عظیم پر مشتمل ڈویژن بنچ نے عبدالعزیز بھٹ اور دیگر کی طرف سے دائر ڈبلیو پی (سی) نمبر 504/2025 میں ایل پی اے نمبر 79/2025 کی اجازت دی۔ بنچ نے سنگل جج کے 11 مارچ 2025 کے حکم کو بھی ایک طرف رکھ دیا، جس میں نجی مدعا علیہ عبدالاحد بھٹ کو معاوضے کی مکمل رقم جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
اپیل عبدالعزیز بھٹ اور دیگر شریک دعویداروں نے وکلاء امام عبدالمعیز اور نصیر الاکبر کے ذریعے دائر کی تھی۔ اپیل جموں و کشمیر کے یو ٹی اور دیگر کے خلاف تھی، جن کے لیے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ نوبہار خان اور ایڈوکیٹ ماریہ اشرف (ایڈوکیٹ الطاف مہراج کی بجائے) پیش ہوئے۔
تپر واری پورہ، پٹن میں سروے نمبر 2012/4320 کے تحت متنازعہ زمین، جو سری نگر-بارہمولہ قومی شاہراہ (NH-44) کو چوڑا کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ اپیل کنندگان نے دلیل دی کہ یہ زمین مشترکہ، غیر منقسم آبائی جائیداد تھی، اور نجی مدعا علیہ نے تقسیم اور اعلامیہ سے متعلق زیر التوا دیوانی مقدمہ کے باوجود اپنے نام کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔
بنچ نے اپنا سب سے اہم مشاہدہ اس وقت کیا جب بنچ نے کہا کہ سابقہ رٹ آرڈر نے زیر التواء ٹائٹل تنازعات کو نظر انداز کر دیا تھا۔
"اس عدالت نے اس بحث میں میرٹ پایا کہ صرف نجی مدعا علیہ کے حق میں مکمل معاوضہ جاری کرنے کی ہدایت کرنے والے غیر قانونی حکم کو منظور نہیں کیا جانا چاہئے تھا جب ملکیت، شریک ملکیت اور معاوضے کی تقسیم سے متعلق سنگین تنازعات پہلے ہی اٹھائے گئے تھے اور ابھی تک مجاز سول عدالت کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے 5 کے سیکشن 3H (5) کے تحت قائم کردہ اتھارٹی کے سامنے فیصلہ ہونا باقی تھا۔"
عدالت نے ایسے معاملات میں لینڈ ایکوزیشن اتھارٹی کے قانونی فرض پر بھی زور دیتے ہوئے کہا: "یہ قانون کی ایک طے شدہ پوزیشن ہے کہ جہاں معاوضے کی اہلیت یا اس کی تقسیم کے حوالے سے تنازعہ ہو، مجاز اتھارٹی کا قانونی فرض ہے کہ وہ اس تنازع کو اصل دائرہ اختیار کی پرنسپل سول کورٹ میں بھیجے جب تک کہ تنازعہ کی ادائیگی کو روک دیا جائے۔"
ججوں نے یہ بھی پایا کہ نجی جواب دہندہ نے رٹ کورٹ کے سامنے کچھ اہم حقائق کا انکشاف نہیں کیا تھا۔ ان میں ایک دیوانی مقدمہ کا زیر التوا اور نیشنل ہائی ویز ایکٹ 1956 کے سیکشن 3H(4) کے تحت دائر ایک درخواست شامل تھی، جس میں معاوضے کے تنازعہ کو پرنسپل ڈسٹرکٹ جج، بارہمولہ کے پاس بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی۔
قدرتی انصاف کے معاملے پر، بنچ نے کہا کہ معاوضہ دینے کے حکم نے اپیل کنندگان کے حقوق کو متاثر کیا ہے۔ شریک ملکیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، انہیں واحد جج کے سامنے کیس میں فریق نہیں بنایا گیا۔
"صرف نجی جواب دہندہ کے حق میں معاوضہ دینے کا حکم اپیل کنندگان کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر متعصبانہ حقوق کا اثر رکھتا ہے، اس طرح قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔"
اپیل کی اجازت دیتے ہوئے، عدالت نے حکم دیا کہ معاوضے کی رقم کلکٹر، لینڈ ایکوزیشن، بارہمولہ کے پاس جمع کرائی جائے، اور متعلقہ اتھارٹی کو ہدایت دی کہ وہ ایکٹ کی دفعہ 3H(4) کے تحت سختی سے کارروائی کرے۔
بنچ نے فیصلہ دیا: ملکیت، تقسیم، اور معاوضے کی تقسیم کے حوالے سے تمام فریقین کے حقوق اور دعووں کا فیصلہ مجاز سول عدالت کے ذریعے کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔"