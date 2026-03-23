دوران ملازمت قدرتی موت کے معاملات بھی سرکاری نوکری کے لیے اہل: ایل جی منوج سنہا
جموں میں ایک تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دہشت گردی سے متاثرہ کنبوں کو سرکاری نوکری کے تقرری نامے تقسیم کیے۔
Published : March 23, 2026 at 4:43 PM IST
جموں: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز کنونشن سینٹر جموں میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران جموں خطے میں دہشت گردی کے متاثرین کے اہلِ خانہ کو سرکاری نوکریوں کے تقرری نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے دہشت گردی سے متاثرہ کنبوں کی باعزت زندگی کو یقینی بنانے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف سخت ترین کارروائی کا عزم دہرایا۔
تقریب کے دوران 37 متاثرہ خاندانوں کے لواحقین کو ملازمت کے تقرری نامے دیے گئے جبکہ دورانِ ملازمت فوت ہوئے سرکاری ملازمین کے 29 اہلِ خانہ کو بھی جموں و کشمیر ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم 2022 اور ایس آر او 43 کے تحت تقرریاں فراہم کی گئیں۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں نوجوانوں اور متاثرہ خاندانوں کی خواہش ہے کہ وہ ایک روشن اور بہتر مستقبل گزار سکیں۔ انہوں نے کہا: "یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا جائے۔"
انہوں نے دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ "انصاف صرف مجرموں کو سزا دینے تک محدود نہیں بلکہ متاثرہ خاندانوں کے زخموں کو بھرنا اور ان کی عزتِ نفس کو بحال کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔" انہوں نے کہا کہ "معاشرے کو ان خاندانوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا اور ان کی کہانیوں کو عزت و احترام کے ساتھ اجاگر کرنا ہوگا۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت گردی کے باقی ماندہ عناصر اور ان کے معاونین کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ "جموں و کشمیر میں اب دہشت گردوں اور ان کے حمایتیوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہی۔" انہوں نے واضح کیا کہ "ماضی میں سرکاری نظام میں دراندازی کرنے والے ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور انہیں ملازمتوں سے برخواست کر کے سزا دی جائے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "جو افراد دہشت گردی سے براہِ راست وابستہ ہیں، انہیں سرکاری خدمات سے نکالا جا رہا ہے جبکہ طویل عرصے سے نظر انداز کیے گئے متاثرہ خاندانوں کو ملازمتیں دے کر ان کی معاشی و سماجی بحالی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔" انہوں نے اس اقدام کو "نئے جموں و کشمیر کے لیے اخلاقی اعلان" قرار دیا۔
