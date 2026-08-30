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نیشنل اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم ترال میں تقریب کا انعقاد
انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم ترال میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی تقریب میں منشیات سے دوری اور کھیلوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔
Published : August 30, 2026 at 7:17 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) ملک بھر کی طرح وادیٔ کشمیر میں بھی 29 اگست کو 'نیشنل اسپورٹس ڈے' (قومی یومِ کھیل) روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں جموں و کشمیر کے طول و عرض میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن میں موجودہ دور میں کھیلوں کی اہمیت اور افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔
جنوبی کشمیر کے علاقے ترال میں بھی نیشنل اسپورٹس ڈے کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم بجونی، ترال میں منعقدہ اس تقریب میں ایڈیشنل ایس پی اونتی پورہ، راشد یونس نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جب کہ یوگا اسنا کے نیشنل کوچ شبیر ڈار مہمانِ ذی وقار کے طور پر موجود تھے۔ اس موقعے پر کھیلوں اور صحافت سے وابستہ اہم شخصیات کے علاوہ مختلف اسکولوں کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران انڈور اسٹیڈیم بجونی ترال میں جاری دو روزہ 'ساتویں ڈسٹرکٹ پلوامہ یوگا اسنا اسپورٹس چیمپئن شپ' بھی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔
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اس تقریب میں سب ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، جسے شائقین اور تماشائیوں نے خوب سراہا۔ تقریب میں 'یوگا اسنا' کے نیشنل کوچ شبیر احمد ڈار نے مہمانِ ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اکیڈمی کے منتظمین، بالخصوص فیروز احمد کی کوششوں کی کھل کر تعریف کی، جنہوں نے بچوں کو حقیقی معنوں میں کھیل کود کے لیے تیار کیا ہے۔ مقامی کھلاڑیوں نے اس تقریب پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 'قومی یومِ کھیل' کو منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس دن کے فلسفے اور کھیلوں کی اہمیت کو عام کیا جائے۔
اس موقعے پر 'لینو مارشل آرٹ ترال' کے عہدیدار فیروز احمد نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات کی لعنت سے دور رکھنے کے لیے کھیلوں کی طرف متوجہ کریں۔ واضح رہے کہ 'نیشنل اسپورٹس ڈے' ہر سال 29 اگست کو ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کے یومِ پیدائش پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔
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