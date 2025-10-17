ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی میں مگس بانی کو لیکر دو روزہ سیمنار کا اہتمام
جموں وکشمیرکی آئی یو ایس ٹی میں دو روزہ مگس بانی کے موضوع پر سیمینارمیں کشمیری شہد کوعالمی سطح پرپہچان دلانے پر زور دیا گیا
Published : October 17, 2025 at 4:10 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی (آئی یو ایس ٹی)، اونتی پورہ کے انوویشن کیمپس میں"سائنٹیفک ہنی بیکیپنگ انٹیگریٹڈ ود آئل سیڈ مشن" پر دو روزہ قومی سطح کا سیمینار منع قد کیا گیا تھا ۔ یہ تقریب ماہرین پالیسی سازوں، محققین، اور صنعت کاروں کو ایک ساتھ لاتی ہے تاکہ مچھلی ، زراعت کی سائنسی، اقتصادی اور کاروباری جہتوں اور تیل کے بیجوں کے مشن کا انضمام کریں۔
افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی جاوید احمد ڈار، وزیر برائے زراعت پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایتی راج، نے کی، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے جدت طرازی اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے میں آئی یو ایس ٹی کے اقدامات کو سراہا، خاص طور پر ایسے پروگراموں کے ذریعے جو سائنس، ٹیکنالوجی اور کمیونٹی کی ترقی کو جوڑتے ہیں۔
اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے ادارے کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ اس تقریب کی صدارت پروفیسر شکیل اے رومشو، وائس چانسلر، آئی یو ایس ٹی نے کیا، جنہوں نے زرعی پیداوار کو بڑھانے، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، اور دیہی معاش کو بہتر بنانے میں سائنسی مکھیوں کے پالنے کی اہمیت پر زور دیا۔
آئی یو ایس ٹی کی اختراعات اور انٹرپرینیورشپ اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ایک ایسے ماحولیاتی نظام کی پرورش کے لیے پرعزم ہے جہاں خیالات معاشرے اور معیشت کے لیے مؤثر حل میں تبدیل ہوتے ہیں۔
پروفیسر وکاس نندا، سانت لونگووال انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (ایس ایل آئی ٹی)، پنجاب، نے مکھی کی زراعت کی تحقیق میں حالیہ پیش رفت کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس طرح تکنیکی مداخلتیں شہد کے معیار اور پیداوار کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔
پروفیسر ظفر احمد، اکیڈمی فار گلوبل بزنس ایڈوانسمنٹ (اے جی بی اے) کے بانی اور سی ای او، واشنگٹن ڈی سی نے کشمیری شہد کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ پراڈکٹ بنانے کے لیے اس کی برانڈنگ، معیار میں اضافہ اور بین الاقوامی فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔
مزید پڑھیں: رنجی ٹرافی 2025: ممبئی کو جموں و کشمیر کے خلاف تیسرے دن 61 رنز کی برتری
پروفیسر اے ایچ مون، ڈین اکیڈمک افیئرز نے تحقیق کو پریکٹس سے جوڑنے میں سیمینار کی اہمیت کو سراہا۔ پروگرام میں رجسٹرار پروفیسر عبدالواحد مخدومی نے بھی شرکت کی۔ آئی یو ایس ٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران، اور طلباء کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مختلف اضلاع سے شہد کی مکھیاں پالنے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی شرکت کی
قبل ازیں، مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے، پروفیسر پرویز اے میر، سی ای او، آئی یو ایس ٹی سی آئی ای ڈی فاؤنڈیشن نے سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈویلپمنٹ سی آئی ای ڈی کی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی۔