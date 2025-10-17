ETV Bharat / jammu-and-kashmir

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 4:10 PM IST

ترال (شبیر بھٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی (آئی یو ایس ٹی)، اونتی پورہ کے انوویشن کیمپس میں"سائنٹیفک ہنی بیکیپنگ انٹیگریٹڈ ود آئل سیڈ مشن" پر دو روزہ قومی سطح کا سیمینار منع قد کیا گیا تھا ۔ یہ تقریب ماہرین پالیسی سازوں، محققین، اور صنعت کاروں کو ایک ساتھ لاتی ہے تاکہ مچھلی ، زراعت کی سائنسی، اقتصادی اور کاروباری جہتوں اور تیل کے بیجوں کے مشن کا انضمام کریں۔
افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی جاوید احمد ڈار، وزیر برائے زراعت پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایتی راج، نے کی، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے جدت طرازی اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے میں آئی یو ایس ٹی کے اقدامات کو سراہا، خاص طور پر ایسے پروگراموں کے ذریعے جو سائنس، ٹیکنالوجی اور کمیونٹی کی ترقی کو جوڑتے ہیں۔

اسلامک یونیورسٹی میں مگس بانی کو لیکر دو روزہ سیمنار کا اہتمام (ETV BHARAT)

اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے ادارے کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ اس تقریب کی صدارت پروفیسر شکیل اے رومشو، وائس چانسلر، آئی یو ایس ٹی نے کیا، جنہوں نے زرعی پیداوار کو بڑھانے، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، اور دیہی معاش کو بہتر بنانے میں سائنسی مکھیوں کے پالنے کی اہمیت پر زور دیا۔

آئی یو ایس ٹی کی اختراعات اور انٹرپرینیورشپ اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ایک ایسے ماحولیاتی نظام کی پرورش کے لیے پرعزم ہے جہاں خیالات معاشرے اور معیشت کے لیے مؤثر حل میں تبدیل ہوتے ہیں۔
پروفیسر وکاس نندا، سانت لونگووال انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (ایس ایل آئی ٹی)، پنجاب، نے مکھی کی زراعت کی تحقیق میں حالیہ پیش رفت کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس طرح تکنیکی مداخلتیں شہد کے معیار اور پیداوار کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

پروفیسر ظفر احمد، اکیڈمی فار گلوبل بزنس ایڈوانسمنٹ (اے جی بی اے) کے بانی اور سی ای او، واشنگٹن ڈی سی نے کشمیری شہد کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ پراڈکٹ بنانے کے لیے اس کی برانڈنگ، معیار میں اضافہ اور بین الاقوامی فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔

پروفیسر اے ایچ مون، ڈین اکیڈمک افیئرز نے تحقیق کو پریکٹس سے جوڑنے میں سیمینار کی اہمیت کو سراہا۔ پروگرام میں رجسٹرار پروفیسر عبدالواحد مخدومی نے بھی شرکت کی۔ آئی یو ایس ٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران، اور طلباء کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مختلف اضلاع سے شہد کی مکھیاں پالنے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی شرکت کی
قبل ازیں، مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے، پروفیسر پرویز اے میر، سی ای او، آئی یو ایس ٹی سی آئی ای ڈی فاؤنڈیشن نے سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈویلپمنٹ سی آئی ای ڈی کی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی۔

کشمیری شہد
مگس بانی
SCIENTIFIC BEEKEEPING
BEE KEEPING
IUST AWANTIPORA JAMMU KASHMIR

