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پلوامہ میں نیشنل لوک عدالت کا انعقاد، سینکڑوں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے 6 بینچ قائم
مقدمہ طے ہونے کے بعد فریقین کی عدالتی فیس بھی واپس کر دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو مالی راحت ملتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 4:41 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہفتہ کو نیشنل لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج پلوامہ شبیر احمد نے کیا۔ حکام نے بتایا کہ اس دوران ضلع بھر میں مجموعی طور پر چھ بینچ قائم کیے گئے تھے، جہاں مختلف نوعیت کے سینکڑوں مقدمات کے تصفیے کی کوشش کی گئی۔
اس موقع پر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ مزمل احمد وانی نے کہا کہ لوک عدالت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مقدمات فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا:"لوک عدالت کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور اس کے خلاف اپیل کی گنجائش نہیں رہتی۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "مقدمہ طے ہونے کے بعد متعلقہ فریقین کی جانب سے ادا کی گئی عدالتی فیس بھی واپس کر دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو مالی راحت ملتی ہے۔"
چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا کہ لوک عدالت کا مقصد صرف قانونی تنازعات کو حل کرنا نہیں بلکہ باہمی اختلافات اور دشمنی کو کم کرکے رشتوں کی بحالی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "فریقین اپنے مسائل اور مؤقف پیش کرتے ہیں، جس کے بعد اختلافات کو دور کرنے اور دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔"
وانی کے مطابق "لوک عدالت کا یہ عمل نہ صرف لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کو بھی مضبوط بناتا ہے۔"
کیا ہے لوک عدالت؟
ملک بھر کی مختلف عدالتوں میں پانچ کروڑ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جس کی بڑی وجوہات میں ججوں کی کمی اور مقدمات کی سماعت میں تاخیر کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے باعث کئی افراد کو انصاف کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔
ایسے میں نیشنل لوک عدالت کے ذریعے فوری اور قابلِ رسائی انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک متبادل نظام کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، جہاں طویل عدالتی کارروائی کے بجائے فریقین کی باہمی رضامندی، مفاہمت اور تصفیے کے ذریعے تنازعات کو حل کیا جاتا ہے۔
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