پیر پنجال میں نیشنل لا یونیورسٹی کا قیام وقت کی اہم ضرورت: مرتضیٰ خان
Published : January 18, 2026 at 5:28 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) سابق ایم ایل سی اور سینئر بی جے پی لیڈر مرتضیٰ خان نے کہا ہے کہ پیر پنجال خطے میں نیشنل لا یونیورسٹی (این ایل یو)کا قیام وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات ای ٹی وی بھارت کو ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقہ ہونے کے باوجود، جہاں اکثر گولہ باری اور جنگی حالات کا سامنا رہتا ہے، اس خطے کو حکومت کی جانب سے وہ توجہ نہیں ملی جس کا یہ حقدار تھا- قومی سطح کے تعلیمی اداروں کی عدم موجودگی اس نظراندازی کا واضح ثبوت ہے۔
مرتضیٰ خان نے ائ ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پیر پنجال خطہ طویل عرصے سے ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے معاملے میں نظر انداز ہوتا آرہا ہےجسکی وجہ سے نوجوانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہین انہوں نے کہا کہ مقامی سیاسی رہنما جو اس وقت اقتدار کے ساتھ ہیں نے کھبی بھی پیر پنچال کے جائز مطالبات کی طرح دیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے پیر پنجال کے عوام نے بے پناہ مشکلات برداشت کی ہیں۔
بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ مسلسل گولہ باری اور جنگی حالات نے عوام کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے،جس کے باعث تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔سڑکوں، اسکولوں، صحت مراکز اور قومی سطح کے اداروں کی کمی نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ انہوں نے حکومت، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی سے اپیل کی کہ راجوری ۔ پونچھ میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے لیے مشترکہ اور فوری اقدامات کیے جائیں،واضح ٹائم لائن طے کی جائے اور مناسب وسائل فراہم کیے جائیں،تاکہ پیر پنجال کے عوام کو ان کا جائز حق مل سکے۔
سابق ایم ایل سی مرتضی خان نے کہا کہ پیر پنجال کے عوام کسی احسان کے طلبگار نہیں بلکہ انصاف چاہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس خطے کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور یہاں قومی سطح کے تعلیمی ادارے قائم کرے تاکہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو بہتر مواقع میسر آ سکیں۔نیشنل لا یونیورسٹی کا قیام اس سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
مرتضیٰ خان نے بتایا کہ کہا کہ دشوار گزار پہاڑی علاقے اور دور دراز مقامات ہونے کی وجہ سے طلبہ کو معیاری تعلیم حاصل کرنے میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں،جس کے سبب انہیں دیگر ریاستوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔انہوں نے یاد دلایا کہ تاریخی طور پر بھی پیر پنجال خطہ ترقی کے معاملے میں پیچھے رہا ہے اور آج تک یہاں کوئی قومی سطح کا ادارہ قائم نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ راجوری اور پونچھ کا جغرافیائی محل وقوع نیشنل لا یونیورسٹی کے لیے نہایت موزوں ہے۔یہ ضلع جموں اور سری نگر کے درمیان تقریباً یکساں فاصلے پر واقع ہے، جس سے دونوں خطوں کے طلبہ کے لیے رسائی آسان ہو گی۔نسبتاً پُرامن ماحول اور قدرتی حسن بھی طلبہ کے لیے سازگار تعلیمی فضا فراہم کرتا ہے۔
مرتضیٰ خان کے مطابق راجوری پونچھ میں این ایل یو کے قیام سے نہ صرف تعلیمی خلا پُر ہو گا بلکہ مقامی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔طلبہ، اساتذہ اور عملے کی آمد سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے،جبکہ قانونی تحقیق اور پالیسی سازی کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔اس سے معیاری تعلیم تک رسائی میں علاقائی عدم توازن کو کم کیا جا سکے گا۔