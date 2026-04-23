دہشت گردی کیس کے نامزد ملزم کی جائیداد این آئی اے نے ضبط کی
تین کنال چار مرلہ اراضی کی یہ ضبطی سال 2020میں درج ایک کیس کے سلسلہ میں انجام دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 6:51 PM IST
پلوامہ: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے جمعرات کو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ایک دہشت گردی کیس کے ایک ملزم کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ ایجنسی نے یہ کارروائی ضلع کے راجپورہ علاقے کے ابہامہ-درکلرون میں انجام دی۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ این آئی اے کی ٹیم نے ضبطی سے متعلق موقع پر عوامی نوٹس بھی چسپاں کی ہے۔
نوٹس کے مطابق تقریباً 03 کنال اور 04 مرلہ اراضی کو جاری تحقیقات کے سلسلے میں قانونی دفعات کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔ آفیشلز کے مطابق ضبط کی گئی جائیداد تنویرا حمد وانی عرف 'بردانہ' ولد غلام احمد وانی کی ملکیت ہے، جو این آئی اے کیس RC-01/2020/NIA/JMU میں نامزد ملزم ہے۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) 1967 کی دفعہ 33(1) کے تحت خصوصی این آئی اے عدالت جموں کی جانب سے 2 جنوری 2026 کو جاری حکم نامے کی روشنی میں عمل میں لائی گئی۔
حکام کے مطابق یہ اقدام جاری تحقیقات کا ایک حصہ ہے، جس میں ملزم پر دہشت گرد عناصر کو مبینہ طور پر لاجسٹک مدد فراہم کرنے کے علاوہ دہشت گردانہ سرگرمیوں سے وابستہ ہونے کے بھی الزامات ہیں۔
سال 2020 میں این آئی اے کی جانب سے درج اس مقدمے کا تعلق جموں و کشمیر میں دہشت گردی سے جڑی ایک مبینہ سازش سے ہے، جس میں متعدد افراد کی گرفتاریوں اور قانونی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ملزمان کی جائیدادوں کی ضبطی بھی شامل رہی ہے۔
