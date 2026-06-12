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رام بن میں سڑک مرمت کے باعث جموں سرینگر قومی شاہراہ پر رات کے اوقات میں ٹریفک معطل
رام بن میں جموں سرینگر قومی شاہراہ کی مرمت کے پیش نظر 12 جون تا 17 جون کی شب کے اوقات سڑک بند رہے گی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 12, 2026 at 10:12 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے ضلع رام بن میں جموں سرینگر قومی شاہراہ کے ایک اہم حصے پر رات کے اوقات میں ٹریفک کی آمد و رفت محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ پابندیاں شاہراہ کی مرمت اور بٹومینس ری لیئنگ کے کام کو مکمل کرنے کے لیے عائد کی گئی ہیں.
حکام کے مطابق ناشری اور نویوگ ٹنل کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت 12جون سے 17 جون کی درمیانی راتوں میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک مکمل طور پر معطل رہے گی۔قومی شاہراہ اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے شاہراہ کے اس اہم حصے پر سڑک کی مرمت اور ری سرفیسنگ کا کام انجام دیا جا رہا ہے تاکہ 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران یاتریوں اور عام مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
ٹریفک حکام نے بتایا کہ تعمیراتی مقامات کے نزدیک گاڑیوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے شاہراہ کے دونوں اطراف اضافی پابندیاں بھی نافذ کی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت جموں سے سرینگر جانے والی گاڑیوں کو متاثرہ دنوں میں شام 5 بجے کے بعد ادھم پور سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ کشمیر سے جموں کی جانب سفر کرنے والی گاڑیوں کو رات 8 بجے کے بعد قاضی گنڈ سے آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر شروع کرنے سے قبل تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری ضرور حاصل کریں،
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خصوصاً 13، 15 اور 17 جون کو، جب رات کے اوقات میں ٹریفک پابندیاں نافذ رہیں گی ٹریفک پولیس نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہراہ پر جاری ترقیاتی اور مرمتی کاموں کا مقصد امرناتھ یاترا اور عام ٹریفک کے لیے محفوظ اور ہموار سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔