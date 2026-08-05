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صدرِ جمہوریہ سے قومی ہینڈلوم ایوارڈ، پورے کشمیری کاریگر طبقے کیلئے باعث فخر: بڈگام کے ایوارڈ یافتگان
فیاض احمد وانی نے کہا کہ آج اس شعبے کا سب سے بڑا مسئلہ بازار یا گاہک نہیں بلکہ معاشرے کا رویہ ہے۔
Published : August 5, 2026 at 10:16 AM IST
بڈگام(عارف بشیر وانی ): قومی یومِ ہینڈلوم کے موقع پر صدرِ جمہوریہ ہند دروپتی مرمو کے ہاتھوں باوقار نیشنل ہینڈلوم ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے نئی دہلی روانہ ہونے والے ضلع بڈگام کے قصبہ کانہامہ سے تعلق رکھنے والے معروف کانی شال کاریگر منظور احمد حجام اور فیاض احمد وانی نے کہا ہے کہ یہ اعزاز صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے تمام دستکاروں کے لیے باعثِ فخر ہے۔
ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے دونوں ایوارڈ یافتگان نے کہا کہ ملک کے اعلیٰ ترین ہینڈلوم اعزاز کے لیے ان کا انتخاب ان کے لیے بے حد مسرت اور اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ 30 سے 35 برس سے کانی شال بُننے کے پیشے سے وابستہ ہیں اور اگرچہ اس سے قبل کئی غیر سرکاری اعزازات حاصل کر چکے ہیں، تاہم صدرِ جمہوریہ کے ہاتھوں قومی ایوارڈ حاصل کرنا ان کی زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی حکومت اور محکمہ ہینڈلوم روایتی دستکاری کے فروغ اور کاریگروں کی حوصلہ افزائی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔
فیاض احمد وانی نے کہا کہ آج اس شعبے کا سب سے بڑا مسئلہ بازار یا گاہک نہیں بلکہ معاشرے کا رویہ ہے۔ ان کے مطابق دستکاروں کو آج بھی وہ سماجی عزت و وقار حاصل نہیں جو انہیں ملنی چاہیے، حتیٰ کہ شادی بیاہ جیسے معاملات میں بھی انہیں امتیازی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک معاشرہ کاریگروں کو برابر کا احترام نہیں دے گا، اس قدیم فن کا مستقبل مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا کہ کانی شال بافی عمر بھر روزگار فراہم کرنے والا پیشہ ہے اور اس میں ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مطابق 80 اور 90 برس کی عمر کے بزرگ کاریگر بھی اس فن کے ذریعے باعزت روزی حاصل کر رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے دستکار بھی موجود ہیں جن کی عمر تقریباً 100 برس ہے اور وہ اب بھی کام کر رہے ہیں۔
ایوارڈ یافتگان نے بتایا کہ اصلی کشمیری کانی شالوں کی عالمی منڈی میں بھرپور مانگ ہے اور بیرونِ ملک خریدار آج بھی وادی میں تیار ہونے والی ہاتھ سے بنی شالوں کا انتظار کرتے ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیشنل ہینڈلوم ایوارڈ نوجوان نسل کو اس روایتی فن سے وابستہ ہونے کی ترغیب دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی قومی سطح کی شناخت نوجوانوں میں فخر کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور انہیں اپنے ثقافتی ورثے کو آگے بڑھانے کی تحریک دیتی ہے۔ فیاض احمد وانی نے بتایا کہ وہ اب تک 50 سے زائد کاریگروں کو تربیت دے چکے ہیں، جن میں سے کئی آج اپنے یونٹ چلا رہے ہیں، جبکہ اس وقت بھی ان کے گھر میں 15 سے 20 افراد کانی شال بافی کے کام سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ صرف سرکاری یا دفتری ملازمتوں کے انتظار میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ روایتی دستکاری کو روزگار کا ذریعہ بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے روزگاری ایک عالمی مسئلہ ہے اور ہینڈلوم کا شعبہ پائیدار روزگار فراہم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین بھی گھر بیٹھے اس ہنر کے ذریعے باعزت روزی کما سکتی ہیں۔
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دونوں ایوارڈ یافتگان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاریگروں کے لیے قرضہ جاتی اسکیموں پر نظرثانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں کے حصول کا عمل مزید آسان بنایا جائے اور ادائیگی کی شرائط ایسی ہوں جو دستکاروں پر اضافی مالی بوجھ نہ ڈالیں تاکہ اس روایتی صنعت کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا جا سکے۔