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ڈی پی ایل رامبن میں 80ویں یوم آزادی پر قومی پرچم لہرایا گیا

ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آزادی پسندوں اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

National Flag Hoisted at DPL Ramban on 80th Independence Day Urdu News
ڈی پی ایل رامبن میں 80ویں یوم آزادی پر قومی پرچم لہرایا گیا (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2026 at 11:51 AM IST

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رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ضلع پولیس لائنز (DPL) رامبن میں 80واں یومِ آزادی انتہائی جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا، جہاں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ سے سلامی لی۔
تقریب میں ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، بریگیڈیئر 11 سیکٹر اجے پال سنگھ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ورون جیت سنگھ چڑک، سول و پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔

ڈی پی ایل رامبن میں 80ویں یوم آزادی پر قومی پرچم لہرایا گیا (ETV BHARAT)

نوجوان ملک کی ترقی اور تعمیر میں فعال کردار ادا کریں
اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آزادی پسندوں اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اتحاد، سالمیت اور حب الوطنی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی اور تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کریں۔

National Flag Hoisted at DPL Ramban on 80th Independence Day Urdu News
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے مارچ پاسٹ سے سلامی لی (ETV BHARAT)

اہم ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ منظور کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے گزشتہ سال ضلع میں مکمل کیے گئے اہم ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ رواں سال کے لیے منظور کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات بھی پیش کیں۔ انہوں نے مختلف سرکاری اسکیموں اور پروگراموں کے تحت مختلف محکموں کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا۔

National Flag Hoisted at DPL Ramban on 80th Independence Day Urdu News
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے مارچ پاسٹ سے سلامی لی (ETV BHARAT)

فنکاروں نے حب الوطنی کے موضوع پر ثقافتی پروگرام پیش کیا
اس موقع پر مختلف اسکولوں کے طلبہ اور مقامی فنکاروں نے حب الوطنی کے موضوع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیا، جس نے اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔

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80TH INDEPENDENCE DAY IN RAMBAN
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