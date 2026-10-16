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اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں قومی فلم فیسٹول کا اہتمام

فیسٹیول میں ملک بھر کے مختلف تعلیمی اداروں، کالجوں اور اسکولوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور فلم سازوں نے شرکت کی۔

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں قومی فلم فیسٹول کا اہتمام
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں قومی فلم فیسٹول کا اہتمام (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 16, 2026 at 1:06 PM IST

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اونتی پورہ (شبیر بھٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے شعبۂ صحافت و ابلاغِ عامہ کی جانب سے جمعرات کو قومی سطح کے فلم فیسٹیول 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلم سازوں، طلبہ، ماہرینِ تعلیم اور میڈیا سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس فیسٹیول کا مقصد فلم سازی کے فن کو فروغ دینا اور تخلیقی انداز میں کہانی بیان کرنے کے رجحان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔


فیسٹیول میں ملک بھر کے مختلف تعلیمی اداروں، کالجوں اور اسکولوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور فلم سازوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف موضوعات پر مبنی 26 فلموں کی نمائش کی گئی، جس کے ذریعے شرکاء کو سنیما کے مختلف زاویوں، کہانی بیان کرنے کی تکنیکوں اور فلم سازی کے تخلیقی طریقوں سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں قومی فلم فیسٹول کا اہتمام (ETV Bharat)


اس موقع پر بالی وڈ اداکار میر سرور، معروف فلمساز دانش رینزو کے علاوه یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔


ماہرین نے بتایاکہ، فلم سازی تخلیقی صلاحیتوں، ٹیکنالوجی، تحقیق اور کہانی نویسی کا امتزاج ہے، جس کے ذریعے پیچیدہ مسائل کو دلچسپ اور آسان انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔


ماہرین نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منفرد کہانیاں تخلیق کریں، اپنی تکنیکی مہارتوں کو بہتر بنائیں اور ایسے موضوعات کا انتخاب کریں جو موجودہ سماجی حقائق، ثقافتی تنوع اور انسانی تجربات کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات تعلیمی سیکھنے اور عملی تجربے کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے طلبہ کو تجربہ کار پیشہ ور افراد کے ساتھ تبادلۂ خیال کرنے اور فلمی صنعت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔


فیسٹیول کا اختتام تخلیقی تبادلے، سیکھنے اور باہمی تعاون کے ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر ہوا۔ اس پروگرام نے فنکارانہ اظہار کی حوصلہ افزائی، میڈیا کی تعلیم کو فروغ دینے اور ابھرتے ہوئے فلم سازوں کو قومی سطح پر اپنی تخلیقات پیش کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے آئی یو ایس ٹی کی کوششوں کو مزید وسعت ملے گی۔

TAGGED:

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قومی فلم فیسٹول
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