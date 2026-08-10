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نیشنل ڈیورمنگ ڈے کے موقع پر دودھ مرگ ترال میں پروگرام کا اہتمام
نیشنل ڈیورمنگ ڈے کے موقع پر دودھ مرگ ترال میں پروگرام کا اہتمام ، بچوں کو کیڑوں سے بچاؤ کی دوائیں دی گئیں
Published : August 10, 2026 at 5:40 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) قومی ڈیورمنگ ڈے بھارت میں عوامی صحت کا ایک ایسا اقدام ہے جو سال میں دو بار، 10 فروری اور 10 اگست کو منعقد کیا جاتا ہے۔ وزارتِ صحت و بہبودِ خاندان کی جانب سے 2015 میں شروع کیے گئے اس پروگرام کا مقصد آنتوں کے کیڑوں کے انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 سے 19 سال کی عمر کے تمام بچوں اور نوعمروں کو البینڈازول کی محفوظ گولیاں فراہم کرنا ہے۔
اس حوالے سے گورمنٹ ہائی سکول دودھ مرگ ترال میں نیشنل ڈی ورمنگ ڈے کے موقع پر بچوں کو کیڑوں سے بچاؤ کی دوا دی گئی ۔ پروگرام کا افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحی نقاش نے بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہرہ کے ہمراہ کیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے منعقدہ اس مہم کا مقصد بچوں کی صحت، غذائیت اور جسمانی نشوونما کو بہتر بنانا ہے۔مہم کے دوران بچوں کو عمر کے مطابق ڈی ورمنگ کی خوراک فراہم کی گئی، جبکہ والدین سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔
محکمہ صحت کے مطابق آنتوں کے کیڑے بچوں میں کمزوری، غذائیت کی کمی اور خون کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ڈی ورمنگ مہم بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔
اے ڈی سی ترال ساجد یحئ نقاش، نے میڈیا کو بتایا کہ نیشنل ڈیورمنگ ڈے کے موقع پر ترال کے دور افتادہ علاقے دودھ مرگ میں اسلیے یہ پروگرام منعقد ہوا کیونکہ یہاں قبایلی طبقے کے لوگ آباد ہیں جن کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مزید پروگرام دیگر علاقوں میں بھی منعقد کیے جائیں گے ۔