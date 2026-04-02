نیشنل کانفرنس کے ارکن اسمبلی بشیر ویری اسمبلی کی کارروائی سے غیر حاضر
ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری نےاسمبلی میں ویری کے جذباتی اشتعال کو ڈرامہ اور گیلریوں میں کھیلنا عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف قرار دیا۔
Published : April 2, 2026 at 5:34 PM IST
جموں:(عامر تانترے) سری گفوارہ-بجبہاڑہ سے نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی بشیر احمد ویری کے پارٹی کے خلاف جانے اور جموں و کشمیر ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کا مطالبہ کرنے والے بل پر دباؤ ڈالنے کے ایک دن بعد وہ آج ایوان میں نہیں آئے۔ تمام ممبران اسمبلی ان کی نشست کی طرف دیکھتے رہے لیکن ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی ہونے تک وہ اسمبلی کی کارروائی سے غیر حاضر رہے۔
بدھ کے روز ویری نے جے اینڈ کے ریزرویشن ایکٹ 2004 میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بل لائے تھے جس میں اوپن میرٹ کیٹیگری کو کم از کم 50 فیصد پر رکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن حکومت نے اس کی مخالفت کی تھی۔رکن اسمبلی اپنی ہی پارٹی اور اپنی حکومت کے خلاف چلے گئے تھے جس سے عمر عبداللہ حکومت کے لیے ایک قسم کی شرمندگی تھی۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہوئے ٹوٹ گئے کہ ان کا اکلوتا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے اور یونین ٹیریٹری میں اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آنا چاہتا۔
ویری کے اپنی پارٹی کے موقف سے انحراف کے بعد این سی کے ایک قانون ساز نے جس نے ایم ایل اے کو اسمبلی میں اپنا بل واپس لینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ بشیر ویری کی سیاسی خودکشی ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی اور پارٹی کی طرف سے آفرز مل رہی تھی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پارٹی اور حکومت ان سے جو چاہتی تھی اسے ماننا چاہیے تھا۔"
ویری کے فعل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری نے آج اسمبلی میں ان کے جذباتی اشتعال کو ڈرامہ اور گیلریوں میں کھیلنا عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف قرار دیا۔
چودھری نے کہا "پہلے ہی کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی نے اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دے دی ہے، کابینہ نے اسے منظوری دے دی ہے اور رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر کو ان کی منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ اس وقت، کوئی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بجائے ویری کو ایل جی سے رجوع کرنا چاہیے تھا،"۔
دریں اثنا، دن کے لئے سات پرائیویٹ ممبران کی قراردادیں درج کی گئیں لیکن بحث کے لئے صرف ایک قرارداد پیش کی گئی جسے بی جے پی ایم ایل اے نریندر سنگھ رینا نے پیش کیا۔
قرارداد میں جموں خطہ میں ویٹرنری اور حیوانات کی یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ دو این سی ایم ایل اے میر سیف اللہ اور نذیر احمد خان اور ایک کانگریس ایم ایل اے نظام الدین بھٹ نے اپنی قرارداد میں ترمیم کی درخواست کی تھی۔ رینا کا خیال تھا کہ جموں خطے میں دودھ، دودھ کی مصنوعات اور گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک وقف یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔
میر سیف اللہ ایک ترمیم چاہتے تھے جس میں دو یونیورسٹیوں کا قیام شامل تھا- ایک جموں میں اور دوسری کشمیر میں۔ نظام الدین بھٹ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی ضلع بانڈی پورہ میں قائم کی جائے جبکہ نذیر احمد خان گریز کے لیے چاہتے تھے۔
لیکن اینمل ہسبینڈری کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ دو یونیورسٹیاں سوکاسٹ جموں اور سوکاسٹ کشمیر پہلے سے کام کر رہی ہیں، اس لیے الگ یونیورسٹی قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے ایم ایل اے سے تجویز واپس لینے کو کہا۔ بی جے پی ایم ایل اے ڈٹے رہے اور چیئرمین مبارک گل نے ایوان میں ووٹنگ کی تجویز رکھی جسے صوتی ووٹ سے مسترد کر دیا گیا۔