جموں و کشمیر کی حکمراں پارٹی کے ایم ایل اے لینڈ گرانٹ بل پیش کریں گے، پی ڈی پی ایم ایل اے نے بل پر کی تنقید
صادق نے کہا کہ ان کا بل اراضی قوانین میں 2022 کی ترمیم میں کی گئی تبدیلیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔
Published : March 18, 2026 at 10:51 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ایک ایم ایل اے اسمبلی کے آئندہ دوسرے اجلاس میں ایک بل پیش کرنے والے ہیں۔ اس بل کا مقصد یونین ٹیریٹری میں غریب لوگوں کو زمین کے حقوق بحال کرنا ہے۔ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 27 مارچ کو دوبارہ شروع ہوگا، یہ اجلاس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے ایک ماہ کے لیے ملتوی کردیا گیا تھا۔ سیشن فروری میں شروع ہوا۔
نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور سری نگر ضلع کے زادیبل حلقہ سے ایم ایل اے تنویر صادق نے کہا کہ وہ لینڈ گرانٹس بل 2025 متعارف کرائیں گے جس کا مقصد غریبوں کے زمینی حقوق کو بحال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے 2022 میں لینڈ گرانٹس ایکٹ میں کی گئی ترامیم ناکافی تھیں، جس سے غریبوں کے زمینی حقوق متاثر ہوئے۔
تنویر صادق نے کہا کہ ان کا بل اراضی قوانین میں 2022 کی ترمیم میں کی گئی تبدیلیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا "میرے پاس ایک بہت اہم بل ہے، لینڈ گرانٹ ایکٹ 2025۔ یہ ایک بہت اہم بل ہے کیونکہ یہ غریب لوگوں کے زمینی حقوق کو بحال کرے گا جو 2022 کی ترمیم میں ان سے چھین لیے گئے تھے۔ ہمیں غریبوں کو ان کی زمین اور ان کے حقوق واپس دینے چاہئیں،"۔
این سی ایم ایل اے کے تجویز کردہ بل پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اپوزیشن ایم ایل اے وحید پرہ نے انہیں اپنا ہی بل یاد دلایا، جسے اسمبلی نے مسترد کر دیا۔
حکومت نے پرہ کے اس بل کو مسترد کر دیا تھا، جو اس نے کشمیر اسمبلی کے اگست 2025 کے اجلاس میں پیش کیا تھا۔ حکمراں جماعت نے کہا تھا کہ پرہ کے بل کا فائدہ صرف بااثر لوگوں اور غیر قانونی زمین پر قبضہ کرنے والوں کو ہوا ہے۔
پرہ نے کہا "سرکاری زمین پر رہنے والے لوگوں کو مالکانہ حقوق دینے کے بل کو جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں مسترد کر دیا تھا۔ اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بل پیش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے، اگر یہ واقعی عوامی مفاد میں ہے، تو ہم اس کی حمایت کریں گے،"۔
پرہ نے کہا کہ اصل تشویش لوگوں کو درپیش مسائل ہیں، خاص طور پر غریبوں کو، جو سرکاری زمین پر رہتے ہیں، چاہے وہ چرائی زمین ہو، یا جنگل کی زمین۔ "ان غریب لوگوں کو اس زمین پر مالکانہ حقوق دیے جائیں جس پر وہ برسوں سے قابض ہیں، کیونکہ ان کے سرکاری زمین پر بنائے گئے مکانات منہدم ہونے کا خطرہ ہیں۔"
انہوں نے کہا "وہ کہتے ہیں کہ اس بل سے 'زمین پر قبضہ کرنے والوں' کو فائدہ پہنچے گا لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ جب جموں میں مکانات گرائے گئے تو یہی لوگ وہاں اپنی ہمدردی کے اظہار کے لیے گئے تھے لیکن وہ مکانات ابھی تک ریگولرائز نہیں ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں میر فیاض (پی ڈی پی ایم ایل اے) نے مسماری مہم کے بارے میں سوال اٹھایا تھا کہ اس سال تقریباً 1500 مکانات گرائے گئے ہیں۔ صرف ایک سال میں حکومت نے 1500 مکانات گرائے ہیں۔ عام لوگوں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں تاکہ وہ اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں،‘‘۔
انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں اس بات پر اتفاق رائے ہونا چاہئے کہ ریاستی زمین، چراگاہوں، نزول زمین یا جنگلات کی زمین پر رہنے والے لوگ خواہ وہ جموں، کشمیر، چناب یا پیر پنجال میں رہتے ہوں اور ان کے مذہب، ہندو یا مسلم سے قطع نظر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
انہوں نے کہا "وہ لوگ جو ایسی زمین پر 15، 20 یا 25 سال سے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے اور وہ 10 مرلہ، 20 مرلہ یا 25 مرلہ اراضی پر چھوٹے گھر بنا رہے ہیں۔ ان مکانات کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے۔ انہیں مالکانہ حقوق دیئے جائیں،"۔
انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں اور برسوں سے زمین پر رہتے ہیں وہ مالکانہ حقوق کے مستحق ہیں۔ "لیکن اگر وہ لوگ جو پہلے سے ہی سرکاری اراضی پر مکانات کے مالک ہیں، اب بھی مسماری کا سامنا کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ مسماری کی مہم کو فوری طور پر روکنا چاہیے، اور جبری بے دخلی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے،"۔