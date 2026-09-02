ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کا بی جے پی ہیڈکوارٹر کا گھیراؤ: جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوری بحال کرنے کا مطالبہ
اجے کمار سادھوترا نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام طویل عرصے سے ریاستی درجہ بحال کیے جانے کے منتظر ہیں۔
Published : September 2, 2026 at 10:59 PM IST
جموں : جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے بدھ کے روز جموں کے تریکوٹہ نگر میں واقع بی جے پی کے ہیڈکوارٹر کا گھیراؤ کرتے ہوئے جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کی قیادت نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدرِ جموں ایڈووکیٹ رتن لال گپتا نے کی۔ اس موقع پر پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے ریاستی درجہ بحال کرنے کے حق میں نعرے بلند کیے اور مرکز کی حکومت سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری اجے کمار سادھوترا نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ریاستی درجہ بحال کرنے کے حوالے سے دیے گئے وعدوں کی یاد دہانی کرائی۔
اجے کمار سادھوترا نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام طویل عرصے سے ریاستی درجہ بحال کیے جانے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مرکز پر زور دیا کہ اس معاملے میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے ضروری قانون سازی فوری طور پر پارلیمنٹ میں پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ بحال کرنے کی سمت میں اقدامات کرنے کی ہدایت دے چکی ہے۔
ان کے مطابق ایسی صورت حال میں جموں و کشمیر کے عوام کو مکمل ریاستی حیثیت سے مزید محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا کہ بی جے پی کے تریکوٹہ نگر ہیڈکوارٹر کا گھیراؤ کرنے کا مقصد بی جے پی کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی درجہ بحال ہونے تک جمہوری اور پُرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ مرکز کو جموں و کشمیر کے عوام کی جانب سے نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو دیے گئے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق عوامی مینڈیٹ کو جمہوریت اور وفاقی نظام کی روح کے مطابق تسلیم کیا جانا چاہیے۔ رتن لال گپتا نے کہا کہ مؤثر حکمرانی، جواب دہی، جامع ترقی اور جموں و کشمیر کے عوام کی جمہوری امنگوں کے تحفظ کے لیے ریاستی درجہ ناگزیر ہے۔
یہ بھی پڑھیں: نیپال سیلاب: مہلوکین کی تعداد تقریباً گیارہ سو تک پہنچ گئی، تین دریاؤں کے سطح آب میں زبردست اضافہ، لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل
انہوں نے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس ریاستی درجہ بحال ہونے تک اپنی پُرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی اور اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔