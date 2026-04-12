ترال میں نیشنل کانفرنس کو دھچکہ، سینر ممبران کانگریس میں شامل
کانگریس لیڈران نے الزام عاید کیاکہ مرکزی حکومت نے جموں وکشمیر کو یو ٹی میں تبدیل کرکے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔
Published : April 12, 2026 at 10:00 PM IST
ترال : نیشنل کانفرنس کو ترال میں آج اس وقت بڑا دھچکہ لگا جب انکے سابق بلاک صدر عبدالسلام ملک نے ساتھیوں سمیت کانگریس میں شمولیت اختیار کرلی۔ اس موقع پر پارٹی لیڈران سریندر سنگھ چنئ اور ممبر اسمبلی سنگرامہ عرفان حفیظ لون نے انکا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔
اس موقع پر کانگریس لیڈران نے الزام عاید کیا کہ مرکزی حکومت نے غیر قانونی طریقے سے جموں وکشمیر کو ایک یو ٹی میں تبدیل کر کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی وزیر اعظم سے کئ معاملات پر جواب طلب کر رہی ہے تو حکومت اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کانگریس پارٹی وعدہ بند ہے کہ وہ کشمیر سے کنیا کماری تک عوام کے مفادات کے مدعے اجاگر کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے رہی ہے لیکن بدقسمتی سے زمینی سطح پر عوام بدستور مشکلات کے شکنجے میں ہے اور جہاں ایک طرف ملک کی خارجہ پالیسی کمزور ہو رہی ہے وہیں ملک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آگیا ہے جسکی وجہ سے عام لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں۔
اس موقع پر عبدلاسلام ملک نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت فی الوقت اپنے ورکرز کو عزت وقار نہیں دے رہی ہے جسکی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت پارٹی چھوڈ رہے ہیں۔ کانگریس کے نایب صدر سریندر سنگھ چنئ نے میڈیا کو بتایا کہ نیے افراد کی کانگریس میں شمولیت سے ترال کے اندر کانگریس بہت مضبوط ہوگی کیونکہ ان کے پاس وسیع سیاسی تجربہ ہے۔
