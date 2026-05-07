ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کو جموں و کشمیر کے معاملات پر کانگریس کو باخبر رکھنا چاہیے، غلام احمد میر
میر نے کانگریس کی نظریاتی پالیسی پر کہا کہ پارٹی ہمیشہ ملک بھر میں سیکولر طاقتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں رہی ہے۔
Published : May 7, 2026 at 9:03 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) سینئر کانگریس رہنما اور آل انڈیا کانگریس کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے جمعرات کے روز کہا کہ ان کی اتحادی جماعت نیشنل کانفرنس(این سی) کو چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر سے متعلق اہم معاملات پر وقتاً فوقتاً انڈین نیشنل کانگریس کو باخبر رکھے۔
اننت ناگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے غلام احمد میر نے زور دے کر کہا کہ اہم اور بڑے فیصلوں پر کانگریس کی مرکزی قیادت سے بھی مشاورت ہونی چاہیے، تاہم اس وقت اس پہلو کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اتحادی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تال میل اور رابطہ قائم رکھیں تاکہ عوامی مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد میں سب سے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اتحادی جماعتوں کے درمیان موجود رابطہ خلا کو پُر کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہم آہنگی سے ہی مضبوط اور مؤثر حکمرانی ممکن ہو سکتی ہے۔
غلام احمد میر نے کانگریس کی وسیع تر نظریاتی پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پارٹی ہمیشہ ملک بھر میں سیکولر طاقتوں کو مضبوط بنانے اور فرقہ وارانہ سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ کانگریس کی جانب سے سیکولر قوتوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ علاقائی اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا ہے تاکہ ملک میں سیکولر سیاست کو فروغ دیا جا سکے اور جمہوری اقدار کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کی اس مثبت حکمت عملی کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ صرف کانگریس ہی پہل کرتی رہے اور دیگر جماعتیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو برابر کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔آخر میں غلام احمد میر نے اس بات کو دہرایا کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان باہمی احترام، بہتر تال میل اور مسلسل مشاورت نہایت ضروری ہے تاکہ جموں و کشمیر کے عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور خطے میں پائیدار ترقی اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔