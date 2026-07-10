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نیشنل کانفرنس کا ریاستی درجہ کی بحالی کیلیے احتجاج عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش: بی جے پی
قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے واضح کیا کہ ریاستی درجہ جنتر منتر پر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے بحال کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 10, 2026 at 4:17 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر اسمبلی میں قائد اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سنئیر رہنما سنیل شرما نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نیشنل کانفرنس کی جانب سے دلی کے جنتر منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کیلیے مجوزہ احتجاج میں شریک نہیں ہوگی۔ انکے مطابق "کیونکہ یہ محض آنکھوں میں دھول جھونکنے اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔"
ان باتوں کا اظہار سنیل شرما نے جمعہ کو سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ "وزیر اعلی عمر عبدللہ کی جانب سے گزشتہ برس ریاستی ررجے کی بحالی کے لیے اعلان کردہ دستخطی مہم کا کیا ہوا؟" انہوں نے کہا: "ریاستی درجے کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کی دستخطی کا کیا وعدہ تھا۔ کہاں گئی؟"انہوں نے الزام عائد کیا کہ "بر سر اقتدار جماعت ریاستی درجے کے مسلے کو اپنی حکومتی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔"
سنیل شرما نے حکومت کی آؤٹ سورسنگ پالیسی کو ملازمتوں کا گھوٹالہ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "اہل نوجوانوں کو روزگار کے مواقع سے محروم کیا جارہا ہے۔ا" نہوں نے کہا کہ آوٹ سورسنگ پالیسی کو ترک کیا جانا چائیے ورنہ بی جے پی اپنی احتجاجی تحریک میں مزید شدت لائے گی جس کی شروعات سول سیکریٹریٹ کے گھراو سے کی جائے گی۔
ایک سوال کے جواب میں سنیل شرما نے کہا کہ بی جے پی دلی میں نیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام شریک نہیں ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت چوروں، دھوکے بازوں اور قاتلوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ریاستی درجے کی بحالی بی جے پی کا وعدہ ہے۔تاہم یہ جنتر منتر پر احتجاج سے نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے بحال کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاری محکموں میں تبادلوں اور دیگر سرکاری معاملات میں پیسے وصول کئے جارہے ہیں ۔انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیز سے جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف کی حثییت سے ان کی ذمہ داری عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور موجودہ حکومت کو جوابدہ بنانا ہے۔
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