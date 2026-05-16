این سی کا بھاجپا پر شراب بندی کیلیے کرائے کے مظاہرین سے احتجاج کرانے کا الزام
نیشنل کانفرنس نے شراب بندی کے اپنے عزم کو دہرایا، اور بھاجپا احتجاج کو سیاسی ڈرامہ اور کرائے کا مظاہرہ قرار دیا۔
Published : May 16, 2026 at 9:06 PM IST
Updated : May 16, 2026 at 9:15 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں شراب نوشی کا مسئلہ سیاسی بحث بننے، ریلیز، احتجاج اور شراب بندی پر پابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ زور پکڑنے کے بیچ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) نے قانون ساز اسمبلی میں شراب پر پابندی کے معاملے پر بحث کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی نے جموں و کشمیر سے منشیات اور شراب کے خاتمے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔
این سی کی جانب سے یہ پیش رفت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے این سی حکومت کے خلاف اور شراب بندی کا مطالبہ کرنے کے حوالہ سے جمعہ کو سرینگر کے گپکار روڈ پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کے ایک روز بعد سامنے آئی۔
این سی کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے زڈی بل تنویر صادق نے بی جے پی احتجاج کا طنز کرتے ہوئے کہا: "یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے (شراب بندی کے حق میں)احتجاج کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنر راج کے دوران یہی لوگ کہیں نظر نہیں آئے تھے۔" تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس حکومت بہت جلد خطے میں شراب پر پابندی عائد کرے گی۔
ادھر، بی جے پی کے احتجاج کو "سیاسی ڈرامہ" قرار دیتے ہوئے این سی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے اپوزیشن پر احتجاج کے لیے "کرائے کے لوگ" جمع کرنے کا الزام عائد کیا۔
ڈار نے اس حوالہ سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے معظم محمد کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا: "یہ حقیقی احتجاج نہیں تھا بلکہ ایسے لوگوں کا مجمع تھا جنہیں نیشنل کانفرنس حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے لیے پیسے دیے گئے تھے۔ اگر ایسے احتجاج دوبارہ ہوتے ہیں تو پولیس کو چاہیے کہ وہ احتجاج میں شامل لوگوں کا ٹیسٹ کرے کہ آیا وہ نشے کی حالت میں تو نہیں! ویڈیوز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔"
ڈار کے مطابق نیشنل کانفرنس کے چار اراکین اسمبلی پہلے ہی اسمبلی میں نجی بل پیش کر چکے ہیں، جن میں مکمل شراب بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ "اسپیکر (عبد الرحیم راتھر) آئندہ اجلاس میں ان بلوں کو باقاعدہ طور پر پیش کریں گے۔" یاد رہے کہ ماضی میں این سی کے ایک سے زائد اراکین اسمبلی نے شراب کو وادی میں سیاحت اور معیشت کے ساتھ جوڑا ہے۔ چند روز قبل ہی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شراب بندی کی مشروط حمایت کرتے ہوئے کہا تھا: "اگر مرکزی حکومت شراب کی فروخت سے حاصل آمدن جموں کشمیر کو دیگی تو حکومت شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔"
تاہم عمران نبی ڈار نے شراب کی فروخت پر پابندی کے حوالہ سے این سی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا: "اقتدار میں آنے سے پہلے ہماری پارٹی نے موجودہ اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ہم نے اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ منشیات اور شراب نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کاروباروں کو بند کیا جائے۔"
نیشنل کانفرنس لیڈر نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی 100 روزہ منشیات مخالف مہم کی بھی حمایت کی، لیکن منشیات استعمال کرنے والوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی پالیسی پر تنقید بھی کی۔
انہوں نے کہا: "گھروں کو منہدم کر کے خاندانوں کو بے گھر کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے صرف اعتماد کا فقدان بڑھے گا۔ پولیس کو منشیات کے کاروبار سے جڑے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ منشیات کا عادی شخص ایک مریض ہوتا ہے اور اس کا گھر تباہ کرنا ناانصافی ہے۔" جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے بھی چند روز قبل منشیات فروشوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی سخت مخالفت کی تھی۔
عمران نبی ڈار نے سابق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) حکومت کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ اسی حکومت نے ایسی ایکسائز پالیسی نافذ کی تھی جس کے بعد خطے میں شراب کی دکانوں میں اضافہ ہوا۔ "اُس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور وزیر خزانہ حسیب درابو کی منظور کردہ ایکسائز پالیسی نے ریاست کے ہر کونے میں شراب فروخت کی عام اجازت دی تھی۔"
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ڈی پی کا شراب کے کاروبار سے پرانا تعلق رہا ہے۔ "انہیں پہلے خود کا محاسبہ کرنا چاہئے۔ سابق را چیف نے بھی اپنی کتاب میں سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے شراب کے ساتھ گہرے تعلق کا ذکر کیا ہے۔ ان کے برعکس نیشنل کانفرنس منشیات اور شراب سمیت تمام سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے۔"
