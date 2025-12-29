ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ نے کشتواڑ حملے کی مذمت کی، مرکز سے کارروائی کا مطالبہ کیا
فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاستوں کو مذہبی اداروں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے واضح ہدایات جاری کرے۔
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پیر کے روز کشتواڑ میں پیش آئے پتھراؤ کے واقعے کی شدید مذمت کی، جس میں مبینہ طور پر ایک مسجد اور مدرسے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاستوں کو مذہبی اداروں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے واضح ہدایات جاری کرے۔
اس حملے پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے شرپسند عناصر کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، “برائی موجود ہے اور اپنا کام کرتی رہے گی لیکن بھارت ایک سیکولر ملک ہے جہاں آئین تمام مذاہب کو اپنے ادارے چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستوں کی رہنمائی کرے اور ایسے واقعات کو روکے۔”
فاروق عبداللہ نے بنگلہ دیش میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا، “مجھے امید ہے کہ نئی دہلی اور بنگلہ دیش کی نئی حکومت مل کر تعاون کے نئے راستے کھولیں گے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ امید ہے کہ وہاں امن قائم ہوگا۔
اس موقع پر عمر عبداللہ نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ نیا سال بہتر رہے۔ امن اور بھائی چارہ ہو۔ ہماری مشکلیں کم ہوں۔