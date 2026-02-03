ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں اسمبلی کے باہر این سی کا احتجاج، ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ
حکمران جماعت کے کئی اراکین نے جموں اسمبلی سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا، جبکہ پی ڈی پی اراکین بھی احتجاج کرتے نظر آئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 3, 2026 at 11:39 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) نے منگل کے روز جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی درجہ کی فوری بحالی اور دیگر ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں (یونین ٹیریٹریز) میں کشمیریوں کو درپیش ہراسانی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔
احتجاج کے دوران این سی کے اراکین اسمبلی نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ’’ریاستی درجہ بحال کرو‘‘ جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ’’ریاستی درجہ کی منسوخی نے جموں و کشمیر کے عوام کے جمہوری اور آئینی حقوق کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔‘‘ این سی رہنماؤں نے کہا کہ ’’ریاستی درجہ کی بحالی نہ صرف عوامی توقعات کی تکمیل ہے بلکہ آئینی وقار اور وفاقی ڈھانچے کے استحکام کے لیے بھی ناگزیر ہے۔‘‘
نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’جموں و کشمیر کے لوگوں نے بار بار جموں کشمیر کو ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اور نیشنل کانفرنس نے پارلیمنٹ اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور بلا تاخیر ریاستی درجہ بحال کیا جائے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری طلبہ تاجروں اور مزدوروں کو ہراسانی کا سامنا ہے جس پر حکومت کو فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہئیں۔‘‘
احتجاج کے دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) رہنما بھی ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کے حق میں پلے کارڈز اٹھائے نظر آئے، جس سے اس مطالبے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے دکھائی دی۔
یاد رہے کہ آج جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسمبلی کے پانچویں اجلاس کے دوران منگل،3 فروری 2026 کو زبانی جوابات کے لیے 21 سوالات کی فہرست جاری کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: