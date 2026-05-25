جموں کشمیر میں عیدالاضحیٰ کی چھٹیاں تین دن تک بڑھا دی گئیں
عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس حکومت نے عید کی چھٹی کم کرنے پر مغربی بنگال کی بی جے پی حکومت کی تنقید کی۔
Published : May 25, 2026 at 7:55 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر حکومت نے عیدالاضحیٰ کی تعطیلات کو بڑھا کر تین دن کر دیا ہے، جبکہ برسراقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) نے اس فیصلے کو لے کر مغربی بنگال کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) حکومت پر طنز بھی کیا ہے۔
محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی رخصت (اسپیشل کیژول لیو) کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد عیدالاضحیٰ کی چھٹیاں تین دن تک بڑھ گئی ہیں۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ایک ہفتے سے زائد طویل نجی دورۂ لندن سے واپسی اور سول سیکریٹریٹ پہنچنے کے بعد سامنے آیا۔
عیدالاضحیٰ، جسے عیدِ قربان بھی کہا جاتا ہے اسلامی کلینڈر کے آخری مہینے یعنی ذو الحجہ کی دسویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک اہم مذہبی تہوار ہے جو حضرت ابراہیمؑ کی اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے پر آمادگی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس موقع پر سنتِ ابراہیمی (علیہ السلام) کی پیروی کرتے ہوئے مخصوص جانوروں کی قربانی ادا کرتے ہیں۔
جموں و کشمیر میں اس سال عید بدھ کے روز منائی جائے گی، جبکہ ملک کی بیشتر ریاستوں میں عید ایک دن بعد ہوگی۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے مغربی بنگال میں عید کی اضافی تعطیل ختم کیے جانے پر بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ حکومت نے عید پر سرکاری ملازمین کے لیے ایک اضافی چھٹی دی ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا: "خدا نہ کرے اگر یہاں بھی بی جے پی اقتدار میں آتی تو لوگوں کو قربانی (کے گوشت سے بھری )ٹوکریاں ہاتھوں میں لے کر دفاتر جانا پڑتا۔"
واضح رہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت نے سابق وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کی حکومت کی جانب سے دی گئی عیدالاضحیٰ کی اضافی تعطیل کو منسوخ کرتے ہوئے چھٹی صرف عید کے دن تک ہی محدود کر دی ہے۔
ادھر، پیر کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکریٹریٹ میں کئی سرکاری اجلاسوں میں حصہ لیا۔ گزشتہ ہفتے بی جے پی نے وزیر اعلیٰ کے بیرون ملک دورے کے دوران ان کے خلاف "مسنگ پوسٹر" مہم بھی چلائی تھی۔
پیر کے روز عمر عبداللہ نے گاندربل اور بانڈی پورہ اضلاع کے محکمہ اسکولی تعلیم کے کنٹنجنٹ پیڈ ورکروں (سی پی ڈبلیوز) میں ریگولرائزیشن کے احکامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ ملازمین محکمہ کو مضبوط بنانے اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے خلوص، عزم اور دیانت داری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔
