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این سی دھرنہ دیکر اپنی ذمہ داریوں سے منحرف ہو رہی ہے: بی جے پی لیڈر درخشاں اندرابی
بھارتیہ جنتا پارٹی نے اونتی پورہ میں "پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام" کا اہتمام کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 4, 2026 at 6:28 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیر پرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت عوام کے درد کو سمجھنےمیں یکسر ناکام ہو گئی ہے اور اب یہ حکومت اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے "دھرنا" سیاست کا راستہ اپنا رہی ہے جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی سینئر لیڈر درخشاں اندرابی نے جمعرات کو جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں پارٹی پروگرام کے بعد ذرایع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ اندرابی کا مزید کہنا تھا کہ "نیشنل کانفرنس کو اتنا بڑا عوامی منڈدیٹ ملا ہے لیکن یہ پارٹی عوام کی خواہشات کا احترام نہیں کرتی۔" ان کا کہنا تھا کہ "مجھے لگتا ہے کہ صرف علاو الدین کا چراغ ہی این سی کو مطمین کر سکتا ہے ۔"
اندرابی آج پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام میں شریک ہوئی جہاں "قوم کے سامنے چیلنجز اور ان کے حل کے لیے ہماری کوششیں" کے موضوع پر انہوں نے بی جے پی کارکنان سے خطاب کیا۔ کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، ڈاکٹر اندرابی نے قوم کو درپیش عصری چیلنجز پر روشنی ڈالی اور عزم، نظم و ضبط اور خدمت کے ذریعے ان پر قابو پانے کے لیے شہریوں کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔
پنڈت دین دیال اپادھیائے کے فلسفے سے تحریک حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک مضبوط اور زیادہ خوشحال ہندوستان کی تعمیر میں انتیودیا، جامع ترقی اور عوام پر مبنی حکمرانی کی اہمیت پر زور دیا۔
ڈاکٹر اندرابی نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ نچلی سطح پر کام کرکے اور عوامی خدمت اور قومی ترقی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرکے مثبت تبدیلی کے سرگرم ایجنٹ بنیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک ترقی یافتہ اور خود انحصار ہندوستان کے وژن کو حقیقت میں بدلنے میں سرشار اور تربیت یافتہ کارکنان اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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