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'اسمبلی اجلاس میں نیشنل کانفرنس کو انتخابی وعدوں کا جوابدہ بنایا جائے گا'
بی جے پی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں بھاجپا بطور اپوزیشن تعمیری کردار ادا کرے گی۔
Published : September 10, 2026 at 7:16 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے جنوبی کشمیر کے چار اضلاع کے لیے پلوامہ کے ٹاؤن ہال میں "سیوا سنکلپ ابھیان" کے تحت ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بی جے پی لیڈران کے علاوہ پارٹی کارکنوں اور خاص طور پر جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع -پلوامہ، شوپیاں، کولگام، اننت ناگ- سے تعلق رکھنے والے مائنارٹی مورچہ کے عہدیداران اور کارکنان نے بھی شرکت کی۔
ورکشاپ کے دوران پارٹی کی جانب سے آنے والے دنوں میں منعقد کیے جانے والے مختلف پروگراموں اور عوامی خدمت سے متعلق سرگرمیوں کے حوالے سے کارکنوں کو تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی۔ پارٹی لیڈران کے مطابق پروگرام کا بنیادی مقصد زمینی سطح پر کام کرنے والے پارٹی کارکنوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی آئندہ سالگرہ کے موقع پر مختلف عوامی فلاحی اور سماجی سرگرمیوں کا انعقاد کس طرح کیا جائے۔
اس موقع پر عطیہ خون کیمپ منعقد کرنے، عوامی خدمت کے مختلف اقدامات اٹھانے، قیمتی قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے بیداری پیدا کرنے اور دیگر سماجی سرگرمیوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔
ورکشاپ کے حاشیہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے کہا کہ "نیشنل کانفرنس کو جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے اپنے انتخابی وعدوں کا جواب دینا ہوگا۔" محمد انور خان نے دعویٰ کیا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن تعمیری کردار ادا کرے گی اور حکومت کو انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے یاد دلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ان وعدوں کی تکمیل نہ ہونے سے متعلق مسائل کو اسمبلی میں اجاگر کرے گی اور حکومت سے جواب طلب کرے گی۔
انہوں نے ڈیلی ویجرز کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ایک ٹھوس اور قابل عمل روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "بی جے پی ڈیلی ویجرز کے مطالبات کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔" ورکشاپ میں بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد انور خان سمیت محمد لطیف بٹ اور سجاد رینہ جیسے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔
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