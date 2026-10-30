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بہت ہوگیا، اب دفعہ 370 کیلئے احتجاج ہونا چاہئے، ایم ایل اے مظفر خان
تھنہ مڈی کے ایم ایل اے دفعہ 370 ، ریاستی درجے کی بحالی کیلئے احتجاج کے حامی۔
Published : October 30, 2026 at 6:16 PM IST
سرینگر: حکمران نیشنل کانفرنس کے رہنما اور صوبہ جموں سے وابستہ رکن اسمبلی مطفر اقبال خان نے پارٹی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمتی طرز عمل کو ترک کرکے کانفرنس اب ریاستی درجہ اور دفعہ 370 کی بحالی کے لیے ایک احتجاجی لائحہ عمل تیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں دلی تک پیدل مارچ کرنے کا پروگرام بھی تشکیل دیا جاسکتا ہے۔
پیر پنچال خطے کے تھنہ منڈی حلقہ انتخاب سے منتخب ہوئے سابق سیشنز جج نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خاص گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اختیار کردہ مفاہمتی طریقوں اور حکمت عملیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ (وزیر اعلیٰ) غلط تھے۔ ان دو برسوں میں مرکزی حکومت کو ریاستی درجہ بحال کرنے پر آمادہ کرنے کی ان کی کوششیں بالکل درست تھیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، خان نے بتایا۔
خان نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اس وقت دو طرفہ بحران میں گھری ہوئی ہے، اور اگر ریاستی درجہ یا دفعہ 370 کی بحالی کی جدوجہد ترک کر دی گئی تو یہ نیشنل کانفرنس کے خاتمے کا باعث بنے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس بحیثیت پارٹی کوئی کارکردگی نہیں دکھاتی، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ ریاستی درجہ واپس حاصل کرنے کے لیے احتجاج نہیں کرتے، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ صورتحال بہت کٹھن ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری پارٹی اور وزیر اعلیٰ آپس میں بیٹھ کر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے کوئی احتجاجی پروگرام ترتیب دیں گے۔
اس سال تین جون کو، پہاڑی برادری کے اس بااثر رہنما نے وزیر اعلیٰ عبداللہ کی زیر صدارت داچھی گام نیشنل پارک میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران یہ دونوں مطالبات اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے قانون ساز اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو ریاستی درجہ اور خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر عوام کی جانب سے بھاری مینڈیٹ حاصل ہوا تھا۔
انہوں نے کہ وہ ازخود احتجاج کے لیے گاندھیائی طریقہ کار کے حامی ہیں اس لئے ہمیں اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے دہلی یا گورنر ہاؤس تک پیدل مارچ شروع کرنا چاہئے۔
ہمیں غیر آئینی طریقے سے ہمارے پرچم اور ہمارے آئین سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری شناخت ہے۔ اسے ہم سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور چھین لیا گیا ۔ یہ ہمارے لیے ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے غیر قانونی طور پر ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ ہم اپنی میز پر اپنا پرچم رکھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔
مظفر اقبال کا تعلق خطہ پیر پنچال کے پونچھ ضلع سے ہے جو لائن آف کنٹرول پر واقع ہے۔ پیر پنجال سے مراد کشمیر کے جنوب میں واقع وہ پہاڑی خطہ ہے جو لائن آف کنٹرول سے متصل ہے۔ پونچھ اور راجوری اضلاع پر محیط اس خطے میں آٹھ انتخابی حلقے آتے ہیں، جہاں گوجر اور پہاڑی برادریوں کی اکثریت ہے۔ آٹھ وزراء پر مشتمل کابینہ میں دو وزراء کا تعلق اسی خطے سے ہے، جن میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اور گجر برادری سے تعلق رکھنے والے جاوید رانا شامل ہیں۔ تاہم، 27 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کابینہ میں کئے گئے ردوبدل میں پہاڑی برادری کو شامل نہ کیے جانے پر وہ ناخوش ہیں۔
خان نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے لیکن انہیں انتخابات میں منڈیٹ نہیں دیا گیا جس کے بعد انہوں نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا اور جیت درج کی۔ تاہم بعد میں پارٹی قیادت نے انہیں واپس پارٹی میں آنے کیلئے آمادہ کیا۔ انہون نے تسلیم کیا کہ وہ وزیر بننے کے خواہش مند تھے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اصل ترجیح ریاستی درجے کی بحالی اور دفعہ 370 کی بازیابی ہونی چاہئے۔
خان نے مزید کہا کہ اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ریاست کا درجہ اور خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے ایک تحریک کا آغاز ہے۔ موجودہ حالات میں، واحد مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا وقار کیسے بحال کریں۔ وزیر بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے، بہت ہی معمولی بات ہے۔
سابق ریٹائرڈ جج نے کہا کہ 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کی قیادت میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے کیے گئے احتجاج کے بعد کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ انہیں توقع تھی کہ جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج کے بعد نیشنل کانفرنس ایک مسلسل احتجاجی پروگرام شروع کرے گی۔ وہ صوبائی سطح پر اور پھر ہر ضلع میں احتجاج کریں گے۔ لیکن اب تک میری توقعات درست ثابت نہیں ہوئیں۔ تاہم، مجھے امید ہے کہ اب وہ اس پر غور کریں گے۔
خان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی طاقت کا انحصار ریاست کا درجہ اور دفعہ 370 کی بحالی کی جدوجہد پر ہے، اور اگر ان مسائل کو ترک کر دیا گیا تو پارٹی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔
ان کے مطابق عوام خاموشی سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مطالبات سے دستبردار ہونا، یا انہیں پسِ پشت ڈال دینا، پارٹی کے لیے بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں مطالبات عوام کے دلوں کے بہت قریب ہیں۔
مظفر خان نے 3 نومبر کو نیشنل کانفرنس کے ناراض رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کی جانب سے پارٹی اور لوک سبھا سے مستعفی ہونے کے فیصلے اور ان کے اختیار کردہ طریقہ کار کو غلط قرار دیا تاہم وضاحت کی کہ آغا روح اللہ کا مؤقف اصولی طور صحیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ آغا روح اللہ ورکنگ کمیٹی کے رکن تھے، وہ وہاں اپنی تجاویز پیش کر سکتے تھے۔ اگر انہیں نظر انداز کیا گیا یا ان کی تجاویز قبول نہیں کی گئیں، تو انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ باہر آکر میڈیا سے کہتے کہ 'میں پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔' میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی سے رجوع کرنے کے بجائے پہلے عوام کے سامنے بات رکھی۔
وزیروں کی کونسل میں توسیع اور محکموں کی تقسیم میں ردوبدل کے حوالے سے، رکن اسمبلی اس بات پر مایوس ہیں کہ تعمیرات عامہ کا قلمدان بدستور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے پاس ہی رکھا گیا ہے۔
اس سال، خان ان ارکان اسمبلی میں شامل تھے جنہوں نے پیر پنجال کے علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود، اپنے انتخابی حلقوں میں کام کی تقسیم کے دوران امتیازی سلوک برتے جانے کی شکایت عمر عبداللہ سے کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اصلاحی اقدامات کریں گے۔لیکن اب تک کوئی اصلاحی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ درحقیقت، جس محکمے میں امتیازی سلوک کیا گیا تھا، وہ بھی انہیں (سریندر چودھری) کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔