لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر نیشنل کانفرنس رہنما و ایم ایل اے شانگس ریاض احمد خان کا ردعمل
ریاض احمد خان نے واضح کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور منتخب حکومت کے درمیان کسی قسم کا کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے
Published : February 3, 2026 at 10:56 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج باقاعدہ آغاز ہوا۔جس کے پہلے دن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جامع،شمولیتی اور بنیادی ڈھانچے پر مبنی ترقی کا خاکہ پیش کیا۔لیفٹیننٹ گورنر نے اس اجلاس کو جموں و کشمیر کے جمہوری سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی برسوں بعد منتخب حکومت کی تشکیل سے عوام کا جمہوری اداروں پر اعتماد مزید مضبوط ہوا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ حکومت تمام خطوں اور برادریوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور شفافیت جوابدہی اور ڈیجیٹل گورننس ترقیاتی حکمت عملی کے بنیادی ستون ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ رواں مالی سال کے دوران ڈی بی ٹی نظام کے تحت 9 ہزار کروڑ روپے سے زائد کی رقم براہِ راست مستحقین کو منتقل کی گئی ہے.
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر ملک کے تیزی سے ترقی کرنے والے خطوں میں شامل ہےجہاں سالانہ نامیاتی ترقی کی شرح تقریباً 11 فیصد رہی ہے۔ جی ایس ٹی وصولیوں اور بجلی محصولات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔جو بہتر مالی نظم و ضبط اور معاشی رفتار کی عکاسی کرتا ہے۔
دوسری جانب لیفٹیننٹ گورنر کے اسمبلی خطاب پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے شانگس ریاض احمد خان نے اسمبلی اجلاس کے خطاب پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطاب ترقی اور پیش رفت کی جانب ایک خوش آئند قدم ہے۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت نے ترقی کے میدان میں اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں اور اسی ترقی کے دور کو آج لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں اجاگر کیا۔
ریاض احمد خان نے واضح کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور منتخب حکومت کے درمیان کسی قسم کا کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دونوں کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے مل کر انتھک محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد اور ترقی کے ایجنڈے پر ہم آہنگی ہی جموں و کشمیر کو آگے لے جانے کا واحد راستہ ہے۔