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نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سابق بیوروکریٹ شیخ غلام قادر پردیسی انتقال کر گئے
مارچ 1987 کے اسمبلی انتخابات کے دوران قادر پردیسی سرینگر کے ڈپٹی کمشنر اور ریٹرننگ افسر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔
Published : November 4, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 10:04 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سابق بیوروکریٹ شیخ غلام قادر پردیسی سرینگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ مرحوم کے فرزند شیخ احسان پردیسی اس وقت سرینگر کے امیر کدل حلقے سے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عملی سیاست میں قدم رکھنے سے قبل قادر پردیسی جموں و کشمیر کی ریاستی انتظامیہ میں ایک بااثر افسر تھے۔
مارچ 1987 کے تاریخی ریاستی اسمبلی انتخابات کے دوران وہ سرینگر کے ڈپٹی کمشنر اور ریٹرننگ افسر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کے الزامات سامنے آئے تھے جن میں انتخابی عملے کی مبینہ ملی بھگت بھی شامل سمجھی جاتی تھی۔ اسی الیکشن میں امیر کدل حلقے سے مسلم متحدہ محاذ (ایم یو ایف) کے امیدوار محمد یوسف شاہ مدمقابل تھے، جنہیں مبینہ طور پر بھاری برتری کے باوجود ناکام قرار دے کر ووٹوں کی گنتی کے مرکز سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔
محمد یوسف شاہ بعد میں 'سید صلاح الدین' کے نام سے عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ بنے۔ 1987 کے ان متنازع انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کو ہی وادیٔ کشمیر میں عسکریت پسندی کے آغاز کا بنیادی محرک مانا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد قادر پردیسی نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی دور میں وہ نیشنل کانفرنس کے مخالف تھے اور انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔
مفتی محمد سعید نے جب 1998 میں پی ڈی پی کی بنیاد رکھی، تو قادر پردیسی اس کے اولین معماروں میں شمار ہوتے تھے، جنہوں نے لسجن کے انجینئر میر غلام نبی کے ساتھ مل کر ذاتی وسائل سے پارٹی کی بنیادی تنظیم کھڑی کی۔ پی ڈی پی کے ابتدائی تنظیمی اجلاس قادر پردیسی کی شیوپورہ میں واقع رہائش گاہ پر ہی منعقد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بعد میں پی ڈی پی کے ٹکٹ پر اسمبلی الیکشن بھی لڑا، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
بعد ازاں قادر پردیسی جموں و کشمیر قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) کے رکن نامزد کیے گئے، جہاں انہوں نے 2002 سے 2008 تک خدمات انجام دیں۔ کچھ عرصے بعد وہ پی ڈی پی سے راہیں جدا کر کے نیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے۔ پارٹی نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں ان کے فرزند شیخ احسان پردیسی کو امیر کدل حلقے سے انتخابی ٹکٹ دیا، جہاں سے وہ شاندار عوامی حمایت کے نتیجے میں رکنِ اسمبلی منتخب ہوئے۔
Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sending my heartfelt condolences to my colleague @ahsanpardesi on the sad demise of his father Ghulam Qadir Pardesi Sb. Pardesi Sb, a former member of the Legislative Council & senior leader of @JKNC_ passed away late last night. May Allah grant him highest place in Jannat & give the family strength at this difficult time. Allah taala magfirat farmaye.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 4, 2026
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے قادر پردیسی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ ’میں اپنے ساتھی احسان پردیسی سے ان کے والد غلام قادر پردیسی کے انتقالِ پرملال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پردیسی صاحب، جو قانون ساز کونسل کے سابق رکن اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما تھے، گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو اس مشکل گھڑی میں صبر و ہمت عطا کرے‘۔
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قادر پردیسی گزشتہ کئی برسوں سے علیل اور صاحبِ فراش تھے اور فعال سیاست سے دور ہو چکے تھے، البتہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے احباب سے رابطے میں رہتے اور سیاسی مکالمہ کرتے تھے۔ مرحوم کی نمازِ جنازہ بٹوارہ کے مقامی جنازہ گاہ میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کی تدفین آبائی قبرستان میں عمل میں لائی جائے گی۔