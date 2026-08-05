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دفعہ 370کی منسوخی کے سات سال مکمل، این سی نے کیا جموں میں احتجاج
نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے پانچ اگست کو 'یوم سیاہ' کے طور پر منایا اور جموں میں احتجاج کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 1:32 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر کے "جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019"کے تحت ریاست کو دو یونین ٹیریٹریز—جموں و کشمیر اور لداخ - میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اسی پس منظر میں 5 اگست کو جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اس دن کو جشن کے طور پر منایا، وہیں نیشنل کانفرنس (این سی)، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، جموں کشمیر اپنی پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس نے اس دن کو 'یومِ سیاہ' کے طور پر منا کر شدید احتجاج درج کرایا۔
سرمائی دارالحکومت جموں میں نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں اور کارکنان نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر "Restore Statehood, Respect the People's Mandate" اور "5th August 2019 Black Day" جیسے نعرے درج تھے۔
احتجاج کے دوران نیشنل کانفرنس کی سینئر خاتون رہنما وجے لکشمی دتا نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہماری اولین اور متحدہ مانگ یہ ہے کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوراً بحال کیا جائے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہنستے کھیلتے صوبے کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ 5 اگست ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضد چھوڑے اور اس خوشحال خطے کو مزید خوشحالی کی طرف بڑھنے دے۔"
نیشنل کانفرنس کی ایک اور کارکن پونم شرما نے کہا کہ حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے تھے، ان پر وہ کھری نہیں اتری ہم سے جو ہمارا حق اور اسٹیٹس چھینا گیا تھا، اسے واپس لوٹایا جائے۔ احتجاج میں شامل نیشنل کانفرنس کے ایک اور رہنما نے مرکزی قیادت پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "وزیر اعظم اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں میں آ کر عوام سے وعدہ کیا تھا کہ انتخابات کے بعد ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ اگر کشمیر میں حالات نارمل ہیں تو پھر اسٹیٹ ہڈ کی بحالی میں تاخیر کیوں؟ 370 اور 35A ہماری بنیادی لڑائی ہیں، لیکن حکومت کو سب سے پہلے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہو گا جموں و کشمیر کا ہر شہری اور نوجوان ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر تیجندر پال سنگھ اور دیگر عہدیداروں نے بھی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کو عوام کو گھروں میں بند کر کے ان کے حقوق سلب کیے گئے تھے۔ اب 'مناسب وقت' کے نام پر معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے۔مظاہرین نے مزید کہا کہ جب تک جموں و کشمیر کا جمہوری حق اور ریاستی درجہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا، ان کی قانونی و سیاسی جدوجہد جاری رہے گی۔
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